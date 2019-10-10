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رئيس مركز أبو قرقاص بالمنيا يتابع عددا من الخدمات بقرية بنى موسى

الخميس، 10 أكتوبر 2019 02:06 م
رئيس مركز أبو قرقاص بالمنيا يتابع عددا من الخدمات بقرية بنى موسى رئيس مركز أبو قرقاص بالمنيا يتابع عددا من الخدمات بقرية بنى موسى
المنيا- فريق المحافظات

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تفقد العقيد محمد صلاح، رئيس مركز أبو قرقاص بالمنيا، مكتب تموين قرية بنى موسى لمتابعة حسن سير العمل وتقديم الطلبات الخاصة بالمواطنين وذلك تنفيذا لتكليفات اللواء قاسم حسين محافظ المنيا بضرورة المتابعة الدورية للتأكد من انتظام سير العمل وقياس مدى إرضاء المواطنين عن الخدمات المقدمة.

 

جاء ذلك خلال جولة تفقدية لرئيس المركز لعدد من القطاعات الخدمية بقرية بنى موسى حيث وجه رئيس المركز العاملين بمكتب التموين بتقديم كافة التسهيلات للمواطنين وتيسير إجراءات تقديم التظلمات الخاصة بالبطاقات التموينية.

 

كما تفقد رئيس المركز خلال جولته عددا من شوارع القرية للوقوف على مستوى النظافة العامة مشدداً على تكثيف حملات النظافة داخل كل قرية ورفع التراكمات الموجودة بالشوارع ونقلها للظهير الصحراوى بهدف إضفاء مظهر جمالى وحضارى لائق وتوفير بيئة صحية ونظيفة.

 

رئيس مركز أبو قرقاص بالمنيا يتابع عددا من الخدمات بقرية بنى موسى (1)
رئيس مركز أبو قرقاص بالمنيا يتابع عددا من الخدمات بقرية بنى موسى

 

رئيس مركز أبو قرقاص بالمنيا يتابع عددا من الخدمات بقرية بنى موسى (2)
رئيس مركز أبو قرقاص بالمنيا يتابع عددا من الخدمات بقرية بنى موسى 

 


المنيا

قرية بنى موسى

اخبار المنيا

تموين المنيا

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