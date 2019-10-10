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رئيس مدينة إدفو يناقش مقترحات الخطة الاستثمارية المقبلة

الخميس، 10 أكتوبر 2019 06:15 م
رئيس مدينة إدفو يناقش مقترحات الخطة الاستثمارية المقبلة جانب من الاجتماع
أسوان - صلاح المسن - عبد الله صلاح

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عقد العميد عبد الرحمن عامر رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة إدفو اجتماعًا تنسيقيًا لمناقشة مقترحات الخطة الاستثمارية واستكمال الخطط الأولية.

حضر الاجتماع التنسيقي رؤساء مدن السباعية والبصيلية، والمدير المالي ومدير قسم التخطيط والمتابعة ومدير الإدارة الهندسية بالوحدة المحلية لمركز ومدينه إدفو.

تناول الاجتماع عرض مقترحات الخطة الاستثمارية لكل مدينة بمركز إدفو واختيار المشروعات الأهم، في نفس السياق أكد العميد عبد الرحمن عامر في بيان دراسة الجدوى قبل نهاية الشهر الحالي، وبما يحقق أكبر عائد للمواطن بمركز إدفو.

كما تم خلال الاجتماع التنسيقي مناقشة مقترحات الخطة الاستثمارية واستكمال الخطط الأولية، وكذلك مناقشة آلية وسرعة التنفيذ للأعمال المتوقعة بعد تحديد أولوياتها.


الخطة الاستثمارية

ادفو

البصيلية

المشروعات

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