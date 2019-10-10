رئيس مجلس السيادة بالسودان يُشيد بمواقف النرويج تجاه بلاده

الخرطوم /أ ش أ/

أشاد رئيس مجلس السيادة الانتقالى فى السودان، الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان، بالمواقف الإيجابية للنرويج تجاه بلاده.

جاء ذلك خلال لقائه، اليوم الخميس، مع المبعوث النرويجى الخاص للسودان وجنوب السودان أندرى ستيانسن، لبحث العلاقات الثنائية بين الجانبين.

من جانبه، قال المبعوث النرويجى - فى تصريح للصحفيين عقب اللقاء - إن المباحثات تناولت عددا من القضايا ذات الاهتمام المشترك، والتعاون التاريخى بين البلدين، بالإضافة إلى مناقشة كيفية تطوير علاقة البلدين فى المستقبل.

وأكد المبعوث النرويجى أن بلاده ستظل شريكا مخلصا للسودان، وأنها تدعم دائما كل ما يحقق مصالحه، موضحا أن الاجتماع ألقى الضوء بصورة خاصة على أهمية إقرار سلام شامل فى السودان.

وشدد على دعم بلاده للحوار الذى تقوده الحكومة السودانية مع الحركات المسلحة لتحقيق السلام فى كل أنحاء السودان، مُبديا استعداد بلاده لدعم السودان لمعالجة التحديات الاقتصادية التى تواجهه.