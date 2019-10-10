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رئيس جامعة بنى سويف يصدر قرار بتطبيق الحد الأدنى للأجور

الخميس، 10 أكتوبر 2019 03:45 م
رئيس جامعة بنى سويف يصدر قرار بتطبيق الحد الأدنى للأجور الدكتور منصور حسن رئيس جامعة بني سويف
بنى سويف - هانى فتحى،

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أصدر الدكتور منصور حسن رئيس جامعة بني سويف ، قرارا بتطبيق الحد الأدنى للأجور ، تفعيلا لحزمة الإجراءات الاجتماعية التي أعلن عنها الرئيس عبدالفتاح السيسي التى تدشن لعقد اجتماعي جديد بين الدولة والمجتمع المصرى.

وأوضح رئيس الجامعة فى بيان له، أن القرار يطبق على جميع أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة وجميع الموظفين والعاملين بالجامعة طبقا لما هو وارد بقرار مجلس الوزراء رقم 1627 لسنة 2019 ومنشور وزارة المالية رقم 8 لسنة 2019 .

وحذر المخالفين والمتقاعسين عن التنفيذ لهذا القرار من التعرض للمساءلة القانونية حال عدم التطبيق أو التقاعس في التنفيذ أو عدم التطبيق السليم..

 

 

 

 

 

 

 


بنى سويف

جامعة بنى سويف

الحد الأدنى للأجور

أجور الموظفين

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