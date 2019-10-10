سوبر كورة
Ads
الخميس، 10 أكتوبر 2019 01:15 م
خالد صلاح

برعاية سوبر كورة

سوبر كورة
الرئيسية أخبار المحافظات

رئيس جامعة أسيوط يوجه بسرعة الانتهاء من تشطيب مستشفى الإصابات الجامعى الجديد

الخميس، 10 أكتوبر 2019 11:44 ص
رئيس جامعة أسيوط يوجه بسرعة الانتهاء من تشطيب مستشفى الإصابات الجامعى الجديد جولة رئيس جامعة أسيوط داخل مبنى المستشفى
أسيوط - هيثم البدري - ضحا صالح

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

وجه الدكتور طارق الجمال رئيس جامعة أسيوط، بسرعة الانتهاء من تشطيب مستشفى الإصابات الجامعي الجديد، وذلك تمهيداً لبدء فى تجهيزها وتشغيلها قبل انتهاء العام المقبل 2020، والتي تُعد المستشفى الأكبر من نوعها على مستوى الجمهورية، والمقرر لها أن تحدث طفرة نوعية فى مستوى الخدمة الصحية اللازمة لإنقاذ أرواح المصابين وضحايا الحوادث  .

جاء ذلك خلال جولة تفقدية لرئيس جامعة أسيوط داخل مبنى مستشفى الإصابات الجامعي الموقع المحيط للمبنى وذلك بحضور الدكتور أسامة فاروق المدير التنفيذي لمشروع الإصابات الجامعي الجديد والدكتور محمد محمود المستشار البيئى لمستشفيات أسيوط الجامعية ومهندسي شركة المقاولون العرب المنوط بهم بناء وتشطيب المبنى .

وشدد الدكتور طارق الجمال، خلال تفقده للمبنى على ضرورة تكثيف ساعات العمل والعمالة المشاركة فى إنتهاء أعمال تشطيب المبنى وذلك لتسليمه مع بداية يونيه 2020 وذلك تمهيداً لتجهيز المشتسفى بالمعدات والتجهيزات ونقل الأقسام الطبية المتخصصة وذلك لإطلاق تنفيذ العمل بها مع نهاية عام 2020، وذلك فى إطار حرص الدكتور مصطفى مدبولى رئيس الوزراء على دعم المشروع وتوجيهاته بضرورة سرعة عمل المستشفى فى أقرب وقت .

ومن جانبه أوضح الدكتور أسامة فاروق ، أن جولة رئيس جامعة أسيوط تضمنت تفقده لطوابق المبنى وذلك لمراجعة الأماكن المخصصة للعيادات والاستقبال وأماكن حجز التذاكر وأقسام الأشعة ومعامل بنك الدم ، كاشفاً أن جولة الدكتور طارق الجمال هدفت إلى معاينة أعمال تشطيب المبنى وتفقد خط سير سيارات الإسعاف وانتظارها وأماكن تجميع النفايات حيث شدد رئيس جامعة أسيوط على ضرورة تخصيص أماكن كافية لانتظار المرضى ومرافقيهم مراعاة والحفاظ على خصوصية المريض خلال تجهيز غرف الفحص والكشف الطبي وزيادة السرائر المخصصة لإنعاش المرضى إلى 18 سرير .

 الجديد بالذكر أن مشروع إنشاء مستشفى الإصابات الجديد تم إنشائها وفق أحدث النظم الطبية على مساحة 3 الآلاف متر مربع وتشغل 8 طوابق وبطاقة استيعابية تبلغ 450 سرير و18 غرفة عمليات . 

 


رئيس جامعة أسيوط

مستشفي الإصابات الجامعي

اخبار اسيوط

جامعة اسيوط

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

رئيس جامعة أسيوط: سداد الرسوم الدراسية للطلاب مرضى الأورام بالكليات

الأربعاء، 09 أكتوبر 2019 02:17 م

صور .. رئيس جامعة أسيوط يبحث سبل العمل المشترك مع عدد من الجامعات الأردنية

الخميس، 03 أكتوبر 2019 04:05 م

رئيس جامعة أسيوط يطلق العمل بأول وحدة للطباعة الرقمية بتكلفة مليون جنيه (صور)

الخميس، 03 أكتوبر 2019 02:33 م

رئيس جامعة أسيوط يتسلم درع المؤتمر الدولى الخامس لوبائيات الأمراض العصبية

الثلاثاء، 01 أكتوبر 2019 02:01 م

صور .. رئيس جامعة أسيوط ومدير الأمن يفتتحان عنابر صحية مكيفة لعلاج المسجونين

الإثنين، 30 سبتمبر 2019 10:59 ص

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
شاهد فى دقيقة.. حصاد أول 3 جولات من بطولة الدورى المصرى

شاهد فى دقيقة.. حصاد أول 3 جولات من بطولة الدورى المصرى

تأجيل مباراتى الزمالك مع المقاولون وإنبى بالدورى بسبب جينراسيون السنغالى

تأجيل مباراتى الزمالك مع المقاولون وإنبى بالدورى بسبب جينراسيون السنغالى

الزمالك يستفسر من الفيفا عن مصير شكوى كهربا بعد انتقاله للأهلى

الزمالك يستفسر من الفيفا عن مصير شكوى كهربا بعد انتقاله للأهلى

مدرس وراء سرقة طبنجة من خزينة مقاول في المنيا

مدرس وراء سرقة طبنجة من خزينة مقاول في المنيا

مقتل 3 مدنيين سوريين وإصابة العشرات فى استهداف لجيش الاحتلال التركى

مقتل 3 مدنيين سوريين وإصابة العشرات فى استهداف لجيش الاحتلال التركى

أسعار الذهب فى السعودية اليوم الخميس 10-10-2019

أسعار الذهب فى السعودية اليوم الخميس 10-10-2019

ضبط تشكيل عصابى مسلح تخصص فى سرقة "مواتير الرى" بسوهاج

ضبط تشكيل عصابى مسلح تخصص فى سرقة "مواتير الرى" بسوهاج

الحياة بعد التكافل كرامة.. أهالى الفيوم يروون كيف جعل "تكافل وكرامة" العيشة هنية

الحياة بعد التكافل كرامة.. أهالى الفيوم يروون كيف جعل "تكافل وكرامة" العيشة هنية

المالية: لا صحة للانتهاء من إعداد مشروع قانون الضريبة على الدخل

المالية: لا صحة للانتهاء من إعداد مشروع قانون الضريبة على الدخل

صور.. شرطة البيئة والمسطحات تضبط 16 قضية متنوعة خلال 24 ساعة

صور.. شرطة البيئة والمسطحات تضبط 16 قضية متنوعة خلال 24 ساعة

إنجازات محمد صلاح تزين معرض "كرة القدم والعالم العربى" بمتحف الفيفا

إنجازات محمد صلاح تزين معرض "كرة القدم والعالم العربى" بمتحف الفيفا

زاهى حواس يعلن اكتشاف مقبرة الـ65 ومدينة صناعية متكاملة بوادى الملوك الغربى

زاهى حواس يعلن اكتشاف مقبرة الـ65 ومدينة صناعية متكاملة بوادى الملوك الغربى

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة