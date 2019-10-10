رئيس جامعة أسيوط يوجه بسرعة الانتهاء من تشطيب مستشفى الإصابات الجامعى الجديد

وجه الدكتور طارق الجمال رئيس جامعة أسيوط، بسرعة الانتهاء من تشطيب مستشفى الإصابات الجامعي الجديد، وذلك تمهيداً لبدء فى تجهيزها وتشغيلها قبل انتهاء العام المقبل 2020، والتي تُعد المستشفى الأكبر من نوعها على مستوى الجمهورية، والمقرر لها أن تحدث طفرة نوعية فى مستوى الخدمة الصحية اللازمة لإنقاذ أرواح المصابين وضحايا الحوادث .

جاء ذلك خلال جولة تفقدية لرئيس جامعة أسيوط داخل مبنى مستشفى الإصابات الجامعي الموقع المحيط للمبنى وذلك بحضور الدكتور أسامة فاروق المدير التنفيذي لمشروع الإصابات الجامعي الجديد والدكتور محمد محمود المستشار البيئى لمستشفيات أسيوط الجامعية ومهندسي شركة المقاولون العرب المنوط بهم بناء وتشطيب المبنى .

وشدد الدكتور طارق الجمال، خلال تفقده للمبنى على ضرورة تكثيف ساعات العمل والعمالة المشاركة فى إنتهاء أعمال تشطيب المبنى وذلك لتسليمه مع بداية يونيه 2020 وذلك تمهيداً لتجهيز المشتسفى بالمعدات والتجهيزات ونقل الأقسام الطبية المتخصصة وذلك لإطلاق تنفيذ العمل بها مع نهاية عام 2020، وذلك فى إطار حرص الدكتور مصطفى مدبولى رئيس الوزراء على دعم المشروع وتوجيهاته بضرورة سرعة عمل المستشفى فى أقرب وقت .

ومن جانبه أوضح الدكتور أسامة فاروق ، أن جولة رئيس جامعة أسيوط تضمنت تفقده لطوابق المبنى وذلك لمراجعة الأماكن المخصصة للعيادات والاستقبال وأماكن حجز التذاكر وأقسام الأشعة ومعامل بنك الدم ، كاشفاً أن جولة الدكتور طارق الجمال هدفت إلى معاينة أعمال تشطيب المبنى وتفقد خط سير سيارات الإسعاف وانتظارها وأماكن تجميع النفايات حيث شدد رئيس جامعة أسيوط على ضرورة تخصيص أماكن كافية لانتظار المرضى ومرافقيهم مراعاة والحفاظ على خصوصية المريض خلال تجهيز غرف الفحص والكشف الطبي وزيادة السرائر المخصصة لإنعاش المرضى إلى 18 سرير .

الجديد بالذكر أن مشروع إنشاء مستشفى الإصابات الجديد تم إنشائها وفق أحدث النظم الطبية على مساحة 3 الآلاف متر مربع وتشغل 8 طوابق وبطاقة استيعابية تبلغ 450 سرير و18 غرفة عمليات .