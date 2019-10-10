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رئيس الوزراء يصدر قرارا باعتبار عدد من المشروعات من أعمال المنفعة العامة

الخميس، 10 أكتوبر 2019 09:41 ص
رئيس الوزراء يصدر قرارا باعتبار عدد من المشروعات من أعمال المنفعة العامة الدكتور مصطفى مدبولى رئيس الوزراء
كتبت هند مختار

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نشرت الجريدة الرسمية فى عددها الصادر اليوم الخميس، قرار الدكتور مصطفى مدبولى ، رئيس الوزراء، باعتبار كلا من مشروع إنشاء محور ترعة الزمر الحر بالجيزة ومشروع إنشاء محور سمالوط العلوى على النيل ومداخله بالمنيا ومشروع إنشاء وصلة حرة لربط ميناء الأسكندرية بالطريق الساحلى الدولى من أعمال المنفعة العامة.

واعتبار مشروع الإمتداد الشرقى لطريق جنيفة حتى معديه الشط شاملا تنفيذ 2 كوبرى خرسانى فى تقاطعه مع وصلة النفق وطريق المعاهدة والواقع بنطاق محافظة السويس ومشروع تنفيذ جزء من خط طرد لمحطة رفع الصرف الصحى بالقليوبية من أعمال المنفعة العامة.

 

 

 

 

 


اعمال المنفعة العامة

مجلس الوزراء

مصطفى مدبولى

اخبار مصر

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