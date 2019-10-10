رئيس القابضة للسياحة: 795.3 مليون جنيه أرباح الشركات التابعة

كتب عبد الحليم سالم

كشفت ميرفت حطبة، رئيس مجلس ادارة الشركة القابضة للسياحة والفنادق، أنه تم عقد جميع الجمعيات العمومية للشركات التابعة، 7 شركات ، واعتماد ميزانيات الشركات عن العام المالى 2018-2019 ، بحضور أعضاء مجلس إدارة القابضة وممثلى الجهاز المركزى للمحاسبات.

أضافت حطبة فى بيان لها اليوم، أن الشركات حققت 3.2 مليار جنيه إيرادات، فيما حققت 795.3مليار جنيه أرباح، لافتة إلى أن كل الشركات التابعة نجحت فى تحسين الإيرادات والأرباح، كما أن كل الشركات أصبحت رابحة العام المالى الماضى لأول مرة .

وحول أبرز المؤشرات المالية، ذكرت أن شركة مصر للصوت والضوء والتنمية السياحية ربحت 9.7 مليون جنيه وكانت تحقق خسائر الأعوام السابقة، كما بلغت إيرادات الشركة 61.1 مليون جنيه.

وأضافت أن شركة صيدناوى وبيع المصنوعات، ربحت 9 ملايين جنيه، وحققت 123 مليون جنيه إيرادات، مضيفة أن شركة هانو بنزايون ربحت 26.2 مليون جنيه وحققت 335.4 مليون جنيه إيرادات خلال العام المالى.