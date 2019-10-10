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رئيس الإكوادور السابق ينفى التآمر مع مادورو لزعزعة الحكومة الحالية فى بلاده

الخميس، 10 أكتوبر 2019 10:35 م
رئيس الإكوادور السابق ينفى التآمر مع مادورو لزعزعة الحكومة الحالية فى بلاده رئيس فنزويلا نيكولاس مادورو
أ ش أ

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نفى رئيس الأكوادور السابق رافاييل كوريا اليوم الخميس الاتهامات المنسوبة إليه بأنه يتآمر مع رئيس فنزويلا نيكولاس مادورو من أجل زعزعة الحكومة الحالية فى بلاده، واصفا تلك الاتهامات بأنها مجرد "هراء".

 

وأضاف كوريا - فى مقابلة صحفية أوردها راديو (صوت أمريكا) - "يتعين إجراء انتخابات جديدة فى الأكوادور من أجل تجاوز الأزمة الراهنة فى البلاد، التى تشهد اضطرابات عنيفة نتيجة لرفع أسعار الوقود".

وحول الاتهامات الموجهة إليه من رئيس الإكوادور الحالى لينين مورينو بأنه يعمل من أجل حدوث انقلاب فى الاكوادور، قال كوريا "إن لمورينو يقول ما يشاء، لكن ما يردده - فى الواقع - غير معقول وسخيف".

 

 

وتابع: إن حل الأزمة الراهنة فى الاكوادور واضح وبسيط للغاية، ويتمثل فى ضرورة إجراء انتخابات جديدة حال حدوث أزمات سياسية قوية أو قلاقل اجتماعية وهو ما يحدث حاليا فى الإكوادور.

 

تجدر الاشارة الى ان كوريا يعيش حاليا فى بلجيكا منذ ترك منصبه عام 2017، حيث أصدرت سلطات الإكوادور أمرا بالقبض عليه فى العام الماضى لاتهامات بارتكاب جرائم فساد .


بلجيكا

الإكوادور

فنزويلا

نيكولاس مادورو

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