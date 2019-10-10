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رئيس أوكرانيا: ترامب لم يسع لابتزازى

الخميس، 10 أكتوبر 2019 11:30 ص
رئيس أوكرانيا: ترامب لم يسع لابتزازى رئيس اوكرانيا
رويترز

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 ذكر الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي اليوم الخميس أن نظيره الأمريكي دونالد ترامب لم يسع لابتزازه خلال اتصال هاتفي في يوليو  أو اجتماع في سبتمبر.
 
وأبلغ زيلينسكي الصحفيين بأن هدفه من الاتصال الهاتفي مع ترامب كان الترتيب لاجتماع لاحق وبأنه طلب من البيت الأبيض تغيير لهجة خطابه بشأن أوكرانيا.
 
وقال "قلت له: انظر لنا.. هل نبدو مثل الأشخاص الفاسدين؟".
 
وشرع أعضاء مجلس النواب الأمريكي في تحقيق مع ترامب بهدف عزله يركز على ما إذا كان استخدم معونة لأوكرانيا وافق عليها الكونجرس للضغط على زيلينسكي كي يحقق مع جو بايدن، نائب الرئيس السابق ومنافسه الديمقراطي الرئيسي في انتخابات 2020 التي يسعى فيها للفوز بفترة ثانية.

اوكرانيا

فولوديمير زيلينسكي

مجلس النواب الأمريكي

انتخابات 2020

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