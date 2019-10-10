دار الإفتاء: يجوز للنساء اتباع الجنائز بشرط عدم لطم الخدود أو التبرج

كتب على عبد الرحمن

قالت دار الإفتاء المصرية، عبر صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك"، إنه يجوز للنساء اتباع الجنائز وتشييعها، خاصة إذا كانت جنازة من عظمت مصيبته عليها.

وأكدت دار الإفتاء المصرية، ضرورة مراعاة الآداب الشرعية، وعدم مزاحمة الرجال، وتحقق أمن الفتنة؛ كخروجهنَّ غير متبرجاتٍ، وعدم النياحة ولطم الخدود وشقِّ الجيوب والأصوات المنكرة.

يذكر أن دار الإفتاء المصرية، قالت فى وقت سابق:"إنه يجوز الدفن ليلًا بلا حرج، وإذا رأى أهل الميت الانتظار حتى الصباح لكثرة عدد المصلين على الميت والمشيِّعين له فذلك أفضل"

كما أكدت أنه لا يدفن أكثر من ميت في القبر الواحد، إلا في حالة امتلاء القبور أو تعذر الدفن فيها فإن ذلك يصير ضرورة تجيز ما هو بخلاف الأصل؛ فيجوز لذلك جمعُ أكثرَ مِن ميت مِن صنفٍ واحد ذكورًا أو إناثًا فى قبر واحد".