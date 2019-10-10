سوبر كورة
Ads
الجمعة، 11 أكتوبر 2019 12:05 ص
خالد صلاح

برعاية سوبر كورة

سوبر كورة
الرئيسية تقارير مصرية

دار الإفتاء المصرية توثق صفحتها الرسمية بموقع "انستجرام"

الخميس، 10 أكتوبر 2019 10:46 م
دار الإفتاء المصرية توثق صفحتها الرسمية بموقع "انستجرام" دار الافتاء
كتب لؤى على

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
قالت دار الإفتاء المصرية، إن تمكنت من توثيق صفحتها الرسمية بموقع انستجرام، ( https://www.instagram.com/egyptdaralifta/ ) وذلك قبيل أيام من بدأ فعاليات مؤتمر الإفتاء العالمي الخامس، ولينضم كذلك إلى قائمة الصفحات الرسمية الموثقة الدار في موقع فيس بوك وتويتر.
 
وذكرت دار الإفتاء إن عدد متابعي صفحتها على انستجرام بلغ 242 ألف متابع، بينما تخطى عدد المتابعين للصفحة الرسمية للدار على موقع فيس بوك  8 ملايين و400 ألف متابع، فضلًا على متابعي صفحات الدار الأخرى على مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة التي تبلغ 16 صفحة.
 
جدير بالذكر أن دار الإفتاء المصرية لديها تجربة رائدة في مجال السوشيال ميديا باعتبارها أولى المؤسسات الدينية في مصر والعالم العربي والإسلامي التي استفادت من هذه الوسائل في نشر رسالتها، حيث ارتأت دار الإفتاء ضرورة تكثيف تواجدها في مواقع التواصل الاجتماعي، حيث إنها حققت خلال الفترة السابقة نجاحات كبيرة في وسائل التواصل الاجتماعي المختلفة.
 
 
 
 

 


دار الافتاء

مؤتمر الافتاء

انستجرام

فيس بوك

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
درجات الحرارة المتوقعة اليوم الجمعة بمحافظات مصر

درجات الحرارة المتوقعة اليوم الجمعة بمحافظات مصر

جيش العدوان التركى يسيطر على صوامع الحبوب فى بلدة رأس العين بسوريا

جيش العدوان التركى يسيطر على صوامع الحبوب فى بلدة رأس العين بسوريا

تعرف على الآليات الحديثة لسرعة الفصل فى الدعوى الاقتصادية

تعرف على الآليات الحديثة لسرعة الفصل فى الدعوى الاقتصادية

اعرف كل حاجة.. أهم 10 أخبار على مدار اليوم الخميس

اعرف كل حاجة.. أهم 10 أخبار على مدار اليوم الخميس

الأهلى يهدى مؤمن زكريا أغنية خاصة فى حفل التتويج بالدورى.. فيديو

الأهلى يهدى مؤمن زكريا أغنية خاصة فى حفل التتويج بالدورى.. فيديو

مقتل إرهابى حاول استهداف ارتكاز أمني فى العريش

مقتل إرهابى حاول استهداف ارتكاز أمني فى العريش

سوابق متجوزة سوابق.. زوجة أيمن نور "مذيعة الشرق" مطلوبة قضائيا فى حكم 5 سنوات

سوابق متجوزة سوابق.. زوجة أيمن نور "مذيعة الشرق" مطلوبة قضائيا فى حكم 5 سنوات

انتهاء المرحلة الأولى من تطوير طريق وادى سعال- سانت كاترين بـ300 مليون جنيه

انتهاء المرحلة الأولى من تطوير طريق وادى سعال- سانت كاترين بـ300 مليون جنيه

رسميا.. الحكومة تطلق البوابة الحكومية للخريطة الاستثمارية الصناعية.. رئيس الوزراء: رفع دعم الصادرات المصرية لـ6 مليار ات جنيه ونطمح فى تحقيق معدل نمو 7% خلال العامين القادمين

رسميا.. الحكومة تطلق البوابة الحكومية للخريطة الاستثمارية الصناعية.. رئيس الوزراء: رفع دعم الصادرات المصرية لـ6 مليار ات جنيه ونطمح فى تحقيق معدل نمو 7% خلال العامين القادمين

موجز 6.. الرئيس السيسى يؤكد رفض مصر للعدوان التركى على سيادة وأراضى سوريا

موجز 6.. الرئيس السيسى يؤكد رفض مصر للعدوان التركى على سيادة وأراضى سوريا

أغلى الأعضاء فى أجساد مشاهير الكرة.. ميسي يؤمن على ساقيه بـ750 مليون يورو

أغلى الأعضاء فى أجساد مشاهير الكرة.. ميسي يؤمن على ساقيه بـ750 مليون يورو

المشدد 10 سنوات لـ9 متهمين بقضية "فساد القمح" وإلزامهم برد 7 ملايين جنيه

المشدد 10 سنوات لـ9 متهمين بقضية "فساد القمح" وإلزامهم برد 7 ملايين جنيه

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة