خلال مشاهدتهم لـ "الممر".. روح النصر تسود قاعة الفنون والمؤتمرات بجامعة المنيا

كتب فريق المحافظات

سادت حالة من البهجة والشعور بروح النصر، بين طلاب جامعة المنيا بعد مشاهدتهم لفيلم الممر والذى قررت إدارة الجامعة عرضه بالقاعة الكبرى بمركز الفنون والآداب بالجامعة، تزامنًا مع تنظيم العديد من الفعاليات والأنشطة المختلفة في إطار مهرجان الأنشطة الطلابية خلال شهر أكتوبر تحت شعار "العبور الجديد".

وأعلنت الجامعة فى بيان عرضها لفيلم الممر للطلاب على يومي الأربعاء والخميس، لتعزيز الانتماء للوطنوتعريفهم بعظمة جيشهم المصري من خلال تجسيد أبطال فيلم الممر لقوة الجيش ورجاله.