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خلال ساعات.. أولى جلسات إعادة محاكمة 6 متهمين بـ"فض اعتصام النهضة"

الخميس، 10 أكتوبر 2019 07:00 ص
خلال ساعات.. أولى جلسات إعادة محاكمة 6 متهمين بـ"فض اعتصام النهضة" المستشار معتز خفاجى - أرشيفية
كتب إيهاب المهندس

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تنظر الدائرة الثانية إرهاب، المنعقدة بمجمع محاكم طره، اليوم الخميس، برئاسة معتز خفاجى، إعادة إجراءات محاكمة 6 متهمين بالقضية المعروفة إعلاميًا بـ"أحداث فض اعتصام النهضة".

تعقد الجلسة بعضوية المستشارين سامح سليمان ومحمد عمار وسكرتارية سيد حجاج ومحمد السعيد.

كانت المحكمة قضت فى وقت سابق بالسجن المؤبد والمشدد للمتهمين غيابيًا، وقاموا بعمل إعادة إجراءات على الحكم الغيابى.

وتضمن أمر إحالة المتهمين إلى محكمة الجنايات عدة تهم تفيد تدبيرهم تجمهرًا هدفه تكدير الأمن والسلم العام وتعريض حياة المواطنين للخطر، ومقاومة رجال الشرطة المكلفين بفض تجمهرهم والقتل العمد مع سبق الإصرار والترصد، وقطع الطرق ومناهضة ثورة 30 يونيو.


محاكمة المتهمين بفض اعتصام النهضة

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