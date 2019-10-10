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خطوط جوية يابانية تلغى رحلات داخلية بسبب اقتراب إعصار "هاجيبيس"

الخميس، 10 أكتوبر 2019 03:30 م
خطوط جوية يابانية تلغى رحلات داخلية بسبب اقتراب إعصار "هاجيبيس" اعصار _ صورة أرشيفية
طوكيو /أ ش أ/

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ألغت خطوط (أول نيبون) الجوية اليابانية جميع الرحلات الداخلية فى مطار (هانيدا) بالعاصمة (طوكيو) ومطار (ناريتا) بعد غدٍ السبت؛ بسبب اقتراب إعصار (هاجيبيس)، حيث ستتأثر نحو 370 رحلة.

وذكرت خطوط (أول نيبون) - حسبما ذكرت هيئة الإذاعة اليابانية (إن إتش كيه) اليوم الخميس - أنها من المحتمل أيضًا أن تلغى بعض الرحلات الداخلية المتجهة إلى مطار (أوساكا وتشوبو) الدولى فى وسط اليابان.

وأضافت أن الخطوط الجوية اليابانية قد علقت بالفعل 6 رحلات أسبوعية تربط مدن (هانيدا - أوساكا - تشوبو)، مشيرة إلى أنها قد تلغى عددًا كبيرًا من الرحلات فى (هانيدا - ناريتا - تشوبو).


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إعصار هاجيبيس

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