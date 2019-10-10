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خسائر فاضحة لشركات النبيذ والمشروبات الكحولية فى إيطاليا بسبب الجمارك

الخميس، 10 أكتوبر 2019 10:27 م
خسائر فاضحة لشركات النبيذ والمشروبات الكحولية فى إيطاليا بسبب الجمارك المشروبات الكحولية
كتبت فاطمة شوقى

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كشفت مؤسسة فيدرفينى للنبيذ والمشروبات الكحولية أمس الأربعاء إن قطاع المشروبات الروحية والإيطالية "بأكمله" فى خطر بسبب الرسوم الجمركية الأمريكية، حسبما قالت وكالة "أنسا" الإيطالية.

وقال بيان مؤسسة فيدرفينى للنبيذ والمشروبات الروحية "التعريفات الأمريكية تعرض القطاع بأكمله لانتاج المشروبات الروحية والمشروبات الكحولية للخطر"، مضيفا " يضرب فأس الرئيس الأمريكى دونالد ترامب مئات أو أكثر من الشركات وعدة آلاف من الوظائف وسوف تسبب الرسوم الجمركية خسارة صافية بقيمة الصادرات لا تقل عن 35 ٪".

وأشارت الوكالة الإيطالية، إلى أن الولايات المتحدة تعتبر ثانى أكبر سوق تصدير لقطاع مشروبات النبيذ والمشروبات الكحولية بعد ألمانيا.

وأعلنت الولايات المتحدة الأسبوع الماضى  إنها ستفرض رسوما بنسبة 10٪ على طائرات إيرباص الأوروبية الصنع ورسوم بنسبة 25٪ على النبيذ الفرنسى والويسكى سكوتش والأيرلندى والجبن من جميع أنحاء القارة كعقوبة على الدعم غير المشروع لطائرات الاتحاد الأوروبى.

جاء هذا الإعلان بعد أن أعطت منظمة التجارة العالمية واشنطن الضوء الأخضر لفرض رسوم جمركية على سلع الاتحاد الأوروبى بقيمة 7.5 مليار دولار سنويا فى هذه القضية التى طال أمدها ، وهى خطوة تهدد بإشعال حرب تجارة عبر الأطلسى.

وستتبع هذه الاجراءات الرسوم الجمركية التى تفرضها الولايات المتحدة والصين على مئات المليارات من الدولارات من سلع بعضهما البعض فى حربهما التجارية التى استمرت أكثر من عام.

 


ايطاليا

الرسوم الامريكية

الرسوم الجمركية

شركات

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