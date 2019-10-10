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خروج 4 مصابين بتسمم إثر تناول وجبه فسيخ فاسدة من المستشفى عقب تماثلهم الشفاء

الخميس، 10 أكتوبر 2019 03:19 م
خروج 4 مصابين بتسمم إثر تناول وجبه فسيخ فاسدة من المستشفى عقب تماثلهم الشفاء فسيخ - أرشيفية
الغربية – مصطفى عادل

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اعلنت مديرية الصحة بمحافة الغربية، عن خروج المصابين الـ4 بتسمم عقب تناولهم وجبة فسيخ فاسدة، من مستشفى المنشاوى العام بطنطا بعد تماثلهم للشفاء وإعطائهم المصل الخاص بتسمم الفسيخ.

كانت المستشفى قد استقبلت 4 أشخاص مصابين بتسمم عقب تناولهم وجبة فسيخ فاسدة، وتم نقلهم فى حالة حرجة للمستشفى، لعمل الإسعافات اللازمة لهم.

تلقى اللواء محمود حمزة مدير أمن الغربية، إخطاراً من نقطة شرطة مستشفى المنشاوي العام بطنطا، بوصول 4 اشخاص للمستشفى مصابين بحالات تسمم واعياء شديد، وتبين تناولهم وجبة فسيخ فاسدة، وخضع المصابين للعلاج المكثف .

وعلى الفور تم تشكيل فريق طبي من أطباء المستشفى، وإجراء الفحوصات اللازمة للمرضى، وإعطائهم المصل الخاص بتسمم الفسيخ، وتماثل المرضي للشفاء، وسمح لهم الأطباء بالخروج من المستشفى.

وحذر مركز السموم بالمستشفى من تناول الفسيخ حتى وإن كان مُعد بالمنزل، وذلك بعد استقبال المستشفى لعدد من حالات تسمم الفسيخ.

 

 


تسمم فسيخ

مستشفى المنشاوى بطنطا

فسيخ فاسد

تسمم من الفسيخ

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