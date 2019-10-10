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حملة المرشح لرئاسة تونس قيس سعيد لـ اليوم السابع: مستعدونللانتخابات بموعدها

الخميس، 10 أكتوبر 2019 12:14 م
حملة المرشح لرئاسة تونس قيس سعيد لـ اليوم السابع: مستعدونللانتخابات بموعدها المترشح للانتخابات الرئاسية بتونس قيس سعيد
إيمان حنا

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أكد قيس العمرى، عضو حملة المرشح للانتخابات الرئاسية التونسية قيس سعيد الفائز بالمركز الأول فى الجولة الأولى من الانتخابات الرئاسية، إن الحملة الدعائية للانتخابات الخاصة بقيس سعيد لم تتوقف وأن ما توقف هو تواجد قيس سعيد ميدانيا فقط وهو ما أعلنه تضامنا مع المرشح الثانى نبيل القروى من منطلق أخلاقى وقتما كان محبوسا لمنع اللغط حول مبدأ تكافؤ الفرص.

 

وعن تعليقه حول مطالب حملة نبيل القروى بتأجيل الجولة الثانية من من الانتخابات، قال: "ليس لنا أى تدخل فى مسار عمل الهيئة العليا المستقلة للانتخابات أو القضاء ومن جهتنا نحن مستعدون لخوض الجولة الثانية فى الموعد المحدد لها والمقرر فى 13 أكتوبر.

 

أكد العمرى، أن الحملة الانتخابية لقيس سعيد تركز بشكل أساسى على استخدام مواقع السوشيال ميديا، والتواصل والتحاور مع التونسيين من خلال أفراد الحملة لتعريف الشعب التونسى ببرنامج قيس الانتخابى والذى ينطلق من نقطتين أساسيتين هما الشعب يحكم  نفسه بنفسه والخروج من المركزية فى الحكم إلى اللامركزية، وذلك من خلال مجالس محلية ومجالس جهوية "أى بكل ولاية من ولايات تونس الـ24" وصولا للبرلمان.

 

كما يرتكز البرنامج الانتخابى لـ"قيس سعيد" على تعبيد الطريق أمام الشباب التونسى لتتولى أجيال المستقبل قيادة تونس ومنحهم فرصة ليساهموا فى إدارة شئون بلدهم حكم.

 

وأضاف العمرى، أن شعار قيس سعيد منذ البداية أن كل مواطن تونسى يمكن ان يكون عضوا بالحملة ولم يتم تخصيص متحدث رسمى للحملة.

 

وقد أسفرت الجولة الأولى من الانتخابات الرئاسية التونسية التي جرت في 15 سبتمبر الماضي عن تصدر قيس سعيد القائمة بعد حصوله على نسبة 18.4% من أصوات الناخبين، وتلاه نبيل القروي الذي تمكن من حصد 15.6% من أصوات الناخبين، ليتقرر خوض كلا المرشحين جولة إعادة.

 

ومن جهة أخرى كانت محكمة النقض التونسية قضت، أمس الأربعاء، بالإفراج عن المرشح الرئاسى نبيل القروي بعد قبول النقض الذي قدمته هيئة الدفاع عنه.

وأوضح كمال بن مسعود، عضو هيئة الدفاع عن القروي، أن المحكمة قضت بقبول الطعن شكلا وأصلا، ونقض قرار دائرة الاتهام دون إحالة.

وكانت السلطات التونسية اعتقلت نبيل القروي في 23 أغسطس الماضي بعد صدور حكم بحبسه لاتهامه بالتهرب الضريبي وغسيل الأموال، فيما رفضت محكمة الاستئناف مؤخرا طلب الإفراج عنه.

 

 


قيس سعيد

الانتخابات الرئاسية

تونس

حملة قيس سعيد

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