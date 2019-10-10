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حملة القروى تنفى تضامنها مع النهضة الإخوانية والأخيرة تدعم "قيس" لرئاسة تونس

الخميس، 10 أكتوبر 2019 11:41 ص
حملة القروى تنفى تضامنها مع النهضة الإخوانية والأخيرة تدعم "قيس" لرئاسة تونس المرشحين لرئاسة تونس
كتبت – هناء أبو العز

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نفى حاتم المليكى المتحدث باسم المرشح للدور الثانى من الانتخابات الرئاسية التونسية، نبيل القروى، فى تصريح لإذاعة موزاييك، وجود صفقة بين القروى وحركة النهضة، قائلًا: موقفنا واضح من حركة النهضة وأعلناه أمام الجميع.. عن أى صفقة يتحدثون؟.
 
فيما أكدت حركة النهضة الإخوانية في بيان لها، ثبات موقفها فى دعم المرشح للجولة الثانية من الانتخابات الرئاسية، قيس سعّيد، ودعوتها أنصارها للتصويت القوى له .
 
وأضافت الحركة أن إطلاق سراح المرشح الثانى للاستحقاق الرئاسى، نبيل القروى، تماما مثل ايقافه "شأن قضائي لا دخل للحركة فيه"، وفق نص البيان.
 
وجاء فى بيان النهضة آيضا أن موقفها يأتى إثر القرار القضائى الصادر مساء اليوم عن محكمة التعقيب والقاضى باطلاق سراح المرشح القروى وما صاحبه من إشاعات كاذبة حول موقف الحركة من الانتخابات الرئاسية.
 
وكانت المحكمة مساء أمس أفرجت عن القروى، رئيس حزب "قلب تونس"، المرشّح للدور الثانى من الإنتخابات الرئاسية السابقة لأوانها والموقوف منذ 23 أغسطس، على خلفية شبهة تهرب ضريبى وغسيل أموال.
 

تونس

انتخابات تونس

انتخابات الرئاسة

قيس سعيد

نبيل القروى

حركة النهضة التونسية

اخوان تونس

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