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حملات مكثفة بقطاع هضبة الأهرام لمواجهة المخالفات والتعديات

الخميس، 10 أكتوبر 2019 12:11 م
حملات مكثفة بقطاع هضبة الأهرام لمواجهة المخالفات والتعديات إشغالات - أرشيفية
كتب سيد الخلفاوى

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نظم قطاع هضبة الأهرام بحى الهرم بالجيزة، حملات مكثفة على المخالفات والتعديات بنطاق القطاع من أجل فرض سيادة القانون والقضاء على كافة مظاهر التعديات والمخالفات التى من شأنها التأثير سلبا على المظهر العام للمنطقة.

وبناء على تعليمات اللواء خالد عصر، رئيس حى الهرم، قام قطاع هضبة الأهرام برئاسة أمجد مصطفى، بشن حملات مكثفة استهدفت اشغالات المقاهى والمحال التجارية والباعة الجائلين، بالإضافة إلى تنفيذ إزالات للمبانى المخالفة بنطاق القطاع.
 
وقام القطاع برفع لافتات المحال التجارية المخالفة بنطاق القطاع، فيما قامت إدارة البيئة بتحرير محاضر بيئة للمحال والأنشطة المخالفة، وخاطبت إدارة رخص المحلات الجهات المختصة لفصل المرافق عن المحال المخالفة.
 
من ناحية أخرى شنت إدارة الإشغالات حملات مكثفة بالتنسيق مع المتابعة الميدانية، وتم رفع كميات كبيرة من الكراسى والترابيزات من الكافيهات المخالفة التى تتسبب فى إزعاج للمواطنين، وإيداعها مخازن القطاع واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيالها.
 
وأكد أمجد مصطفى، رئيس قطاع هضبة الأهرام، على ضرورة الاستجابة السريعة والفورية لشكاوى المواطنين، والقضاء على كافة مظاهر المخالفات، والاهتمام بالتنسيق مع هيئة النظافة وجمعية صحراء الأهرام لرفع القمامة والمخلفات أولا بأول.
 
يأتى ذلك فى ضوء توجيهات اللواء أحمد راشد، محافظ الجيزة، واللواء خالد عسر، رئيس حى الهرم، بضرورة إنفاذ القانون والتعامل المباشر والسريع مع المظاهر السلبية فى نطاق القطاع.

 


هضبة الاهرام

الهرم

محافظة الجيزة

الاشغالات

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