سوبر كورة
Ads
الخميس، 10 أكتوبر 2019 02:04 م
خالد صلاح

برعاية سوبر كورة

سوبر كورة
الرئيسية تقارير مصرية

حملات لضبط اللحوم والدواجن الفاسدة من أسواق الجيزة

الخميس، 10 أكتوبر 2019 12:53 م
حملات لضبط اللحوم والدواجن الفاسدة من أسواق الجيزة لحوم فاسدة
كتب سيد الخلفاوى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
شنت أجهزة محافظة الجيزة حملات تفتيشية على المطاعم والمحلات والأسواق والسلاسل التجارية للتأكد من صلاحية الأغذية والمنتجات المعروضة للمواطنين. 
 
وأكد اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة أن مديرية الطب البيطرى تمكنت من ضبط كميات كبيرة من اللحوم والدواجن ومصنعاتها فاسدة وغير صالحة للاستهلاك الآدمى خلال حملاتها التى تمت على مدار الشهر الماضى.
 
وأضاف المحافظ أنه تم تحرير 40 محضر لمحلات جزارة ومطاعم وسلاسل تجارية ومحلات بيع اللحوم المجمدة ومحلات بيع الدواجن وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المنشأت المخالفة.
 
وأشار المحافظ إلى أن مديرية الطب البيطرى قد انتهت من تحصين 25 ألف رأس ماشية ضد أمراض جدرى الماشية والتسمم الدموى والحمى القلاعية والجلد العقدى، فى إطار المجهودات التى يتم تنفيذها للنهوض بالثروة الحيوانية والداجنة وتنميتها عن طريق مكافحة الأمراض المتوطنه والوافدة بالتعاون مع وزارة الزراعة.
 
ووجه المحافظ مدير مديرية الطب البيطرى بالتنسيق مع مديرية التموين، تكثيف الحملات على المحال التى تبيع الأسماك المملحة والمدخنة للتأكد من صلاحيتها مؤكداً أنه فى حال ضبط أى منتجات منتهية الصلاحية فسيتم تحرير محاضر ورفعها للنيابة العامة والتحفظ على الكميات لما تمثلة تلك المنتجات من خطورة على حياة المواطنين، إضافة إلى أنها تكبد الدولة مبالغ مادية كبيرة لتقديم العلاج للمرضي المتأثرين بأضرارها الصحية.
 
من جانبه أكد الدكتور أشرف إسماعيل، مدير مديرية الطب البيطرى أنه بناء على توجيهات اللواء المحافظ تم شن حملات مفاجئة على مزارع تربية وإنتاج الدواجن للتأكد من خلوها من مرض إنفلونزا الطيور حيث تم سحب عينات من 32 مزرعة للتأكد من خلوها من مرض إنفلونزا الطيور.
 
كما ناشد المواطنين وأصحاب محلات الجزارة بالذبح داخل المجازر الحكومية المخصصة لذلك حفاظاً على البيئة ولضمان سلامة المنتجات الغذائية المعروضة مؤكداً أنه قد تم ضبط 400 كجم لحوم مذبوحة خارج المجازر الحكومية أثناء المرور على محلات الجزارة.

الجيزة

اللحوم الفاسدة

مصنعات لحوم

الطب البيطري

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

بروتوكول تعاون بين الهيئة القومية للاستشعار عن بعد ومحافظة الجيزة

الخميس، 10 أكتوبر 2019 10:53 ص

محافظ الجيزة يوجه بسرعة الانتهاء من المشروعات المفتوحة منذ أكثر من 10 سنوات

الأربعاء، 09 أكتوبر 2019 01:01 م

محافظة الجيزة: محال هضبة الأهرام غير مرخصة بالكامل ولا يشملها قانون التصالح

الأربعاء، 09 أكتوبر 2019 12:00 ص

محافظ الجيزة: تشغيل 3 محطات رفع للصرف الصحى بقرى البدرشين خلال 3 أشهر

الثلاثاء، 08 أكتوبر 2019 08:09 م

محافظة الجيزة: افتتاح أكبر مركز رياضى ببولاق الدكرور نهاية الشهر الجارى

الإثنين، 07 أكتوبر 2019 12:18 م

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
الحكومة توافق على تنفيذ مشروع توليد كهرباء من طاقة الرياح بقدرة 500 ميجاوات

الحكومة توافق على تنفيذ مشروع توليد كهرباء من طاقة الرياح بقدرة 500 ميجاوات

بعد الألم ييجى الأمل.. حكايات المتعافين من فيروس سى.. فيديو

بعد الألم ييجى الأمل.. حكايات المتعافين من فيروس سى.. فيديو

مسؤول بـ "روس آتوم": "محطة الضبعة" تساهم فى تحقيق التنمية الاقتصادية بمصر

مسؤول بـ "روس آتوم": "محطة الضبعة" تساهم فى تحقيق التنمية الاقتصادية بمصر

رئيس الوزراء: معدل النمو يسجل 5.6% وهو الأعلى اقتصاديا منذ 2010

رئيس الوزراء: معدل النمو يسجل 5.6% وهو الأعلى اقتصاديا منذ 2010

شاهد فى دقيقة.. حصاد أول 3 جولات من بطولة الدورى المصرى

شاهد فى دقيقة.. حصاد أول 3 جولات من بطولة الدورى المصرى

تأجيل مباراتى الزمالك مع المقاولون وإنبى بالدورى بسبب جينراسيون السنغالى

تأجيل مباراتى الزمالك مع المقاولون وإنبى بالدورى بسبب جينراسيون السنغالى

الزمالك يستفسر من الفيفا عن مصير شكوى كهربا بعد انتقاله للأهلى

الزمالك يستفسر من الفيفا عن مصير شكوى كهربا بعد انتقاله للأهلى

مدرس وراء سرقة طبنجة من خزينة مقاول في المنيا

مدرس وراء سرقة طبنجة من خزينة مقاول في المنيا

اليوم السابع فى منزل "أبو منونة" البطل الحقيقى لفيلم الممر.. حصل على وسام نجمة سيناء ونوط الامتياز بعد بطولاته ضد إسرائيل.. شارك فى حرب اليمن وانضم لمنظمة سيناء العربية لمقاومة الاحتلال الإسرائيلى

اليوم السابع فى منزل "أبو منونة" البطل الحقيقى لفيلم الممر.. حصل على وسام نجمة سيناء ونوط الامتياز بعد بطولاته ضد إسرائيل.. شارك فى حرب اليمن وانضم لمنظمة سيناء العربية لمقاومة الاحتلال الإسرائيلى

مقتل 3 مدنيين سوريين وإصابة العشرات فى استهداف لجيش الاحتلال التركى

مقتل 3 مدنيين سوريين وإصابة العشرات فى استهداف لجيش الاحتلال التركى

أسعار الذهب فى السعودية اليوم الخميس 10-10-2019

أسعار الذهب فى السعودية اليوم الخميس 10-10-2019

ضبط تشكيل عصابى مسلح تخصص فى سرقة "مواتير الرى" بسوهاج

ضبط تشكيل عصابى مسلح تخصص فى سرقة "مواتير الرى" بسوهاج

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة