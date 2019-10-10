حملات لضبط اللحوم والدواجن الفاسدة من أسواق الجيزة

كتب سيد الخلفاوى

شنت أجهزة محافظة الجيزة حملات تفتيشية على المطاعم والمحلات والأسواق والسلاسل التجارية للتأكد من صلاحية الأغذية والمنتجات المعروضة للمواطنين.

وأكد اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة أن مديرية الطب البيطرى تمكنت من ضبط كميات كبيرة من اللحوم والدواجن ومصنعاتها فاسدة وغير صالحة للاستهلاك الآدمى خلال حملاتها التى تمت على مدار الشهر الماضى.

وأضاف المحافظ أنه تم تحرير 40 محضر لمحلات جزارة ومطاعم وسلاسل تجارية ومحلات بيع اللحوم المجمدة ومحلات بيع الدواجن وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المنشأت المخالفة.

وأشار المحافظ إلى أن مديرية الطب البيطرى قد انتهت من تحصين 25 ألف رأس ماشية ضد أمراض جدرى الماشية والتسمم الدموى والحمى القلاعية والجلد العقدى، فى إطار المجهودات التى يتم تنفيذها للنهوض بالثروة الحيوانية والداجنة وتنميتها عن طريق مكافحة الأمراض المتوطنه والوافدة بالتعاون مع وزارة الزراعة.

ووجه المحافظ مدير مديرية الطب البيطرى بالتنسيق مع مديرية التموين، تكثيف الحملات على المحال التى تبيع الأسماك المملحة والمدخنة للتأكد من صلاحيتها مؤكداً أنه فى حال ضبط أى منتجات منتهية الصلاحية فسيتم تحرير محاضر ورفعها للنيابة العامة والتحفظ على الكميات لما تمثلة تلك المنتجات من خطورة على حياة المواطنين، إضافة إلى أنها تكبد الدولة مبالغ مادية كبيرة لتقديم العلاج للمرضي المتأثرين بأضرارها الصحية.

من جانبه أكد الدكتور أشرف إسماعيل، مدير مديرية الطب البيطرى أنه بناء على توجيهات اللواء المحافظ تم شن حملات مفاجئة على مزارع تربية وإنتاج الدواجن للتأكد من خلوها من مرض إنفلونزا الطيور حيث تم سحب عينات من 32 مزرعة للتأكد من خلوها من مرض إنفلونزا الطيور.

كما ناشد المواطنين وأصحاب محلات الجزارة بالذبح داخل المجازر الحكومية المخصصة لذلك حفاظاً على البيئة ولضمان سلامة المنتجات الغذائية المعروضة مؤكداً أنه قد تم ضبط 400 كجم لحوم مذبوحة خارج المجازر الحكومية أثناء المرور على محلات الجزارة.