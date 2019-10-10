حملات لإزالة التعديات على الأراضى الزراعية بقرى ومدن الجيزة.. صور

نفذت أجهزة مدن محافظة الجيزة، بالتعاون مع مديرية الزراعة بالجيزة، عدة حملات لإزالة التعديات على الأرضى الزاعية، بالتنسيق مع أجهزة الشرطة، للحفاظ على الرقعة الزراعية و منع التعدى على الأراضى الزراعى.

وقال الدكتور أنور عيسى مسعود، وكيل وزارة الزراعة بالجيزة، إنه بالتنسيق مع الوحدات المحلية وقوات الشرطة تم تنفيذ حملة إزالات تعدى على الأرض الزراعية، أسفرت عن إزالة حالات تعدى على الأرض الزراعية فى ناحيتى كفر شحاته والمتانيا بالعياط.

كما تم تنفيذ حملة لإزالة تعدى على الأرض الزراعيه، بناحية اتريس وبهرمس بمنشأة القناطر وإزالة حالات تعدى أخرى بالجزيرة الشقراء بالصف وناحية سقارة بالبدرشين.