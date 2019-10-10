حملات بالقاهرة لتطهير بالوعات الصرف الصحى استعدادا لموسم الشتاء

كتب سيد الخلفاوى

نفذت الأجهزة التنفيذية لمحافظة القاهرة، حملات مكبرة لتطهير البلاعات استعدادا لموسم الشتاء، بالتنسيق مع شركة الصرف الصحى بالقاهرة، وبتوجيهات من محافظ القاهرة، حيث يبلغ عدد بلاعات الأمطار 20 آلف بلاعة.

وفى السياق نفذ حى شرق مدينة نصر، برئاسة اللواء مجدى الوصيف، حملة موسعة لتطهير البلاعات استعدادا للأمطار، حيث تم استكمال تطهير بالوعات الأمطار بطريق النصر من أول حسن المأمون حتى مطلع ومنزل وأسفل كوبرى المشير أبو غزاله، وتطهير خط مساكن الواحة.

وقال رئيس حى شرق مدينة نصر، إنه تم استكمال تطهير خط صرف صحى موقف الحى الثامن ومساكن النقابات وكذلك تم تعلية مطبقين للصرف الصحى أمام عمارة النقابات، وتم التأكيد على مرفق الصرف الصحى ومشرفى المناطق من الحى بالمرور والمتابعة المستمرة لملاحظة أى مشاكل للصرف الصحى والتعامل الفورى حيال المشكلة ومتابعة سلامة جميع المطابق والبالوعات واستكمال تطهير بالوعات الأمطار فى جميع مناطق الحى .