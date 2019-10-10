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حماية المستهلك: تفعيل منظومة الرقابة بالمحافظات من خلال سيارات الضبطية القضائية

الخميس، 10 أكتوبر 2019 01:00 ص
حماية المستهلك: تفعيل منظومة الرقابة بالمحافظات من خلال سيارات الضبطية القضائية اللواء راضي عبد المعطى رئيس جهاز حماية المستهلك
كتب مدحت وهبة

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أكد اللواء راضي عبد المعطى، رئيس جهاز حماية المستهلك تفعيل منظومة الرقابة بالمحافظات المختلفة من خلال سيارات الضبطية القضائية لدى الجهاز في إطار التصدي لأى محاولات تلاعب من قبل البعض بجانب أيضًا التنسيق مع الجهات المعنية من أجل تكثيف الرقابة بالأسواق.

وأضاف اللواء راضى عبد المعطى فى تصريحات لـ"اليوم السابع"،  أن العاملين بالجهاز يقومون حاليًا بالانتشار فى الأسوق من أجل التأكد من جودة المنتجات المطروحة في الأسواق، وتحرير محاضر ضد المخالفين، لافتًا إلى أن المنظومة الجديدة التى ينتهجها الجهاز حاليًا أسفرت عن الإسراع فى حل شكاوى المواطنين.

كان رئيس الجهاز قد وجه رساله للتجار ومقدمى الخدمات الالتزام بالضوابط القانونية وتقديم السلع والخدمات للمواطنين بجودة عالية والامتناع عن أى ممارسات سلبية تضر المستهلك مؤكدًا أن القانون سيطبق على كل المخالفين وأن الجهاز يستقبل شكاوى المواطنين عبر آليات التواصل المختلفة من خلال الخط الساخن 19588 أو من خلال رقم الواتس آب (المواطن رقيب) 01281661880  أو الموقع الإلكترونى للجهاز www.cpa.gov.eg أو عبر التطبيق  الإلكترونى المتاح على متجر الهواتف الذكية.

 

 


حماية المستهلك

راضى عبد المعطى

رقابة الاسواق

المحافظات

سيارات الضبطية القضائية

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