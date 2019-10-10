حبس 3 عاطلين لسرقة 4 سيارات بالإسكندرية

الإسكندرية – أسماء على بدر

قررت نيابة شرق الكلية بالإسكندرية، حبس تشكيل عصابى 4 أيام علي ذمة التحقيقات، بعد اتهامهم بإرتكاب 4حوادث سرقة سيارات بمختلف أحياء المدينة بأسلوب "المفتاح المصطنع"، وسرعة طلب تحريات المباحث حول الواقعة.

تلقي اللواء أشرف الجندي، مدير أمن الإسكندرية، اخطار يفيد بورود معلومات سرية لضباط مباحث، تفيد قيام 3 عاطلين، إثنين منهم معلومات جنائية مسجلة، بتكوين تشكيل عصابى فيما بينهم تخصص نشاطه الإجرامى فى إرتكاب جرائم سرقات السيارات بأسلوب "المفتاح المصطنع" ، وعقب تقنين الإجراءات بمشاركة قطاع الأمن العام ألقي القبض على المتهمين الثلاثة، وبمواجهتهم اعترفوا في التحقيقات بنشاطهم الإجرامى ، وتبين من التحقيقات ارتكاب المتهمين 4 حوادث سيارات بدوائر أقسام "باب شرقى، الدخيلة، سيدى جابر، ثان الرمل"، وبإرشادهم ضبط السيارات المستولى عليها، تحرر المحضر اللازم بالواقعة، واخطرت النيابة التحقيقات.