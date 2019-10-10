حبس 3 أشقاء متهمين بالاتجار فى المواد المخدرة فى أوسيم

كتب أحمد الجعفرى

أمرت النيابة العامة في شمال الجيزة، بحبس 3 أشقاء، ضبط بحوزتهم كمية من مخدر الهيروين، يتاجرون بها فى منطقة أوسيم، 4 أيام على ذمة التحقيقات.

كشفت تحريات المقدم مجدى موسى رئيس مباحث قسم شرطة أوسيم، ومعاونه الرائد وليد كمال، إدارة 3 أشقاء، لـ" دولاب" مخدرات، وترويجهم الهيروين على عملائهم.

بالحصول على إذن من النيابة، تم إعداد كمين للمتهمين، وتمكن رجال المباحث من القبض عليهم، وبحوزتهم، 25 تذكرة هيروين، بالإضافة إلى قطعتين من المخدر الخام، ومبلغ مالى.

بمواجهة المتهمين، اعترفوا أمام العميد عمرو طلعت، رئيس مباحث قطاع شمال الجيزة، والعقيد أحمد الوليلى، مفتش المباحث الجنائية، بالاتجار بالمواد المخدرة، وحيازتهم للمضبوطات، لترويجها على عملائهم.

فحرر محضر بالواقعة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المتهمين، وأخطرت النيابة للتحقيق.