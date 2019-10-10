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حبس مراقب حسابات بشركة مياه الشرب استولى على 10ملايين جنيه

الخميس، 10 أكتوبر 2019 05:07 م
حبس مراقب حسابات بشركة مياه الشرب استولى على 10ملايين جنيه حبس - أرشيفية
القليوبية - فريق المحافظات

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قررت نيابة مركز شبين القناطر، حبس مراقب حسابات بشركة مياه الشرب والصرف الصحى بالقليوبية ، 4 أيام على ذمة التحقيقات ، لقيامه بالاستيلاء على مبلغ 10ملايين جنيه  قيمة مقايسات توصيل خدمة الصرف الصحى ، حيث قام المتهم بالتلاعب فى ايصالات توريد الأموال للشركة ووجهت النيابة للمتهم تهمة الاستيلاء على المال العام ، كما قررت  تشكيل لجنه من الشركة لفحص أعمال المتهم واعداد تقرير لعرضه على النيابة العامة.

وكانت  الأجهزة الأمنية  تلقت اخطارا بضبط مراقب حسابات  " ى . ا.ص "   بشركة مياة الشرب والصرف الصحى بشبين القناطر، حيث تبين أن المتهم  يشغل منصب مراقب حسابات لخزينة فرع  الصرف الصحى بشركة المياه بشبين القناطر ويقوم بعمل المقايسات  للمنازل التى سيتم توصيل خدمة الصرف الصحى لها وقام بالتلاعب فى ايصالات قيمة المقايسات التى يتم توريدها للشركه وبلغت جملة الاموال التى حصل عليها 10 ملايين جنية  والقى القبض عليه وحرر له محضر حمل رقم 5764 ادارى شبين القناطر واحيل للنيابة التي أصدرت قرارها السابق .

 
 
 
 
 

 


شركة مياه الشرب

القليوبية

النيابة العامة

مراقب حسابات

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