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حبس متهم بحيازة أسلحة وذخيرة داخل أوتوبيس فى عين شمس

الخميس، 10 أكتوبر 2019 01:27 م
حبس متهم بحيازة أسلحة وذخيرة داخل أوتوبيس فى عين شمس سلاح-أرشيفية
كتب عبد الله محمود

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قررت نيابة عين شمس الجزئية، حبس متهم بحيازة أسلحة نارية وذخيرة داخل اوتوبيس 4 أيام علي ذمة التحقيقات، وكلفت النيابة بسرعة إجراء التحريات حول الواقعة.
 
ألقى ضباط مباحث مديرية أمن القاهرة، برئاسة اللواء محمد منصور مدير الأمن، القبض على هارب من أحكام قضائية أثناء استقلاله أتوبيس بمنطقة عين شمس.
تلقى اللواء نبيل سليم مدير مباحث القاهرة، معلومات من مباحث قسم شرطة عين شمس، مفادها أن "محمد. ع. ع" ـ مقيم دائرة القسم والسابق اتهامه في القضية رقم 253 لسنة 2013 عين شمس "سلاح بدون ترخيص" والمطلوب ضبطه وإحضاره فى القضية رقم 16771 لسنة 2019 عين شمس "مشاجرة وإطلاق أعيرة نارية، يتردد على المنطقة سكنه. 
 
بإعداد الأكمنة اللازمة بأماكن تردده، تمكنت قوة أمنية من مباحث القسم برئاسة الرائد عمرو أسامه معاون مباحث القسم  من ضبطه، أثناء استقلاله السيارة رقم 10394 أتوبيس خاص شرقية ماركة تويوتا بيضاء اللون "ملكه"، وعثر بحوزته سلاح نارى (بندقية آلية عيار 7.62×39 مم تحمل أرقام 18015950 وخزينة بها 10 طلقات من ذات العيار)، سلاح نارى (طبنجة عيار 9مم ماركة هكلر اند جوخ وبها خزينة تحوى 10 طلقات من ذات العيار)، وبمواجهته بما أسفر عنه الضبط اعترف بحيازته للمضبوطات بقصد الدفاع.
 
تم تحرير المحضر اللازم بالواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيق.
 
 

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