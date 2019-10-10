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حبس عامل لشروعه فى قتل زميله لخلافات مالية بقليوب

الخميس، 10 أكتوبر 2019 05:31 م
حبس عامل لشروعه فى قتل زميله لخلافات مالية بقليوب حبس - أرشيفية
القليوبية - فريق المحافظات

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قررت نيابة قليوب برئاسة أحمد الإمبابى ،حبس عامل 4 أيام علي ذمة التحقيقات لشروعه في قتل زميله بسكين في مشاجرة بينهما بسبب الخلافات المالية بقليوب.

تلقي اللواء طارق عجيز ، مدير أمن القليوبية  ، اخطارا من المقدم اسلام مسعد ،  رئيس مباحث مركز قليوب بورود بلاغ من مستشفى قليوب التخصصى بوصول "  أبو سريع  ك ك  30 عاما  " عامل مصاب  بجرح نافذ بالظهر وتم تحويله لمستشفى الساحل بالقاهره للعلاج.

انتقلت الاجهزة الامنية وسؤال المصاب قرر بحدوث مشاده كلاميه بينه وبين "  احمد  ف غ 20 عاما  " عامل بسبب وجود خلافات مالية بينهما تطورت لمشاجرة قام على أثرها الأخير بالتعدى عليه بالضرب بسلاح ابيض " سكين " محدثا اصابته المشار اليها . 
 
تمكن ضباط وحدة مباحث المركز من ضبط المتهم  وتبين اصابته بجروح قطعية  وبمواجهته أقر بارتكاب الواقعة وأتهم المجنى عليه بإحداث ما به من إصابات  وأضاف قيامه بالتخلص من السلاح الأبيض عقب الواقعة،كلفت إدارة البحث الجنائي بالتحرى عن الواقعه ،تحرر عن ذلك المحضر رقم 16212 جنح مركز شرطة قليوب لسنة 2019م  واحيل المتهم للنيابة العامة التي أصدرت قرارها السابق
 
 
 
 
 

 


قليوب

مديرية أمن القليوبية

مشاجرة

سلاح ابيض

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