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حبس عاطل بحوزته أسلحة نارية وأقراص مخدره فى الساحل

الخميس، 10 أكتوبر 2019 01:00 م
حبس عاطل بحوزته أسلحة نارية وأقراص مخدره فى الساحل أقراص مخدرة-أرشيفية
كتب عبد الله محمود

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قررت نيابة الساحل الجزئية، حبس عاطل 4 أيام على ذمة التحقيقات، لاتهامه بحيازة سلاح نارى و2000 قرص مخدر وكلفت النيابة بسرعة إجراء التحريات حول الواقعة .
 
تلقى اللواء نبيل سليم، مدير مباحث العاصمة، إخطاراً من المقدم علاء خلف الله مفتش قطاع شمال القاهرة، بتمكن قوة أمنية من مباحث قسم شرطة الساحل من ضبط أحمد ر، 29 سنة، عاطل والسابق اتهامه فى 11 قضية، حال تواجده بمنطقة سكنه، بحوزته فرد خرطوش و3 طلقات من ذات العيار، و2060 قرص مخدر، 560 جنيه، هاتف محمول.
 
بمواجهته بالتحريات وما أسفر عنه الضبط اعترف بحيازته للمواد المخدرة بقصد الاتجار والمبلغ المالي من متحصلات تجارته غير المشروعة، والهاتف لتسهيل الاتصال بعملائه وأقر بحيازته للسلاح النارى بقصد الدفاع، وتم تحرير المحضر اللازم، والعرض على النيابة العامة.
 
 

حبس عاطل

أسلحة نارية

أقراص مخدرة

قسم الساحل

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