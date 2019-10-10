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حبس طالب قتل ربة منزل لرفضها إقامة علاقة غير شرعية معه فى المنوفية

الخميس، 10 أكتوبر 2019 11:47 ص
حبس طالب قتل ربة منزل لرفضها إقامة علاقة غير شرعية معه فى المنوفية حبس - أرشيفية
المنوفية_محمد فتحى

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قررت نيابة تلا بمحافظة المنوفية، تحت إشراف المستشار محمد البواب المحامى العام لنيابات المنوفية، المستشار السيد البحيرى رئيس النيابة الكلية، حبس طالب قتل سيدة فى العقد الثانى، إثر رفضها إقامة علاقة غير شرعية معه، أربعة أيام على ذمة التحقيقات.

تلقى اللواء محمد ناجى مساعد وزير الداخلية، مدير أمن المنوفية، إخطارًا من العميد محمد عمارة مدير إدارة المباحث الجنائية بالمنوفية، يفيد بتلقي بلاغًا من "ف.ر.ا" 32 عاما ، بعثورة على جثة زوجته مقتولة في منزل لم يتم الإنتهاء منه ملك "م.ف.ا" شقيق زوجته، أثناء قيامها بالذهاب اليه لإحضار بعض الغلال لإطعام الحيوانات المنزلية الخاصة بهم. 

بالانتقال والفحص تبين قيام الشاب "أ.م.خ" 17 عامًا طالب ثانوي بالدخول للمنزل بعد دخول الزوجة بـ أقل من 10 دقائق وخروجه مهرولًا من المبنى. 

وبضبط الشاب، اعترف بارتكابه الواقعة، وقيامه بضرب الزوجة بقطعة حديد بالرقبة وإلقائها على قطعة أسمنتية بالمنزل حتى توفيت، وأكد الشاب أنه قد قام بقتلها لرفضها إقامة علاقة غير شرعية معه وتهديدها بفضحها أمام أسرته، تم تحرير محضرا بالواقعة ، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

 

 


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