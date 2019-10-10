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جونسون ونظيره الإيرلندى يؤكدان وجود "طريق محتمل" لحل أزمة "بريكست"

الخميس، 10 أكتوبر 2019 06:14 م
جونسون ونظيره الإيرلندى يؤكدان وجود "طريق محتمل" لحل أزمة "بريكست" بوريس جونسون وزير الخارجية البريطانى
لندن /أ ش أ/

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استقبل وزير الخارجية البريطانى بوريس جونسون نظيره الإيرلندى ليو إريك فرادكار، اليوم الخميس، فى مزرعة ثورنتون الخاصة بانجلترا، حيث اتفقا على أن هناك "طريقا لاتفاق محتمل" لحل أزمة اتفاق خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبى (بريكست).

وذكرت قناة "سكاى نيوز" البريطانية أن بيانا مشتركا أفاد بأن رئيسى وزراء البلدين أجريا مفاوضات "بناءة وتفصيلية" بشأن (بريكست) قبيل انعقاد قمة زعماء دول الاتحاد الأوروبى فى بروكسل الأسبوع القادم.

وأضاف البيان أن الجانبين أكدا أن خروج بريطانيا من الكتلة الأوروبية باتفاق يصب فى مصلحة الجميع، حيث اتفقا على إمكانية إيجاد طريق لعقد الاتفاق، موضحا أن المفاوضات ركزت على تحديات الاتحاد الجمركى وقبولها.

وكان مفاوض الاتحاد الأوروبى بشأن بريكست ميشيل بارنييه أعرب أمس الأربعاء، عن أمله فى إمكانية التوصل إلى اتفاق بشأن (بريكست) رغم الفجوة بين الجانبين مع اقتراب الموعد النهائى للخروج فى 31 من أكتوبر الجاري.

يشار إلى أن جونسون كان قد أكد فى وقت سابق أن بلاده ستغادر الاتحاد فى الموعد المقرر سواء تم التوصل إلى اتفاق أم لا.

 


جونسون

وزير الخارجية الإيرلندى

ايرلندا

أزمة بريكست

بريطانيا

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