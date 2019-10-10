سوبر كورة
Ads
الخميس، 10 أكتوبر 2019 04:17 ص
خالد صلاح

برعاية سوبر كورة

سوبر كورة
عفوا.. لا يوجد مباريات اليوم
عفوا.. لا يوجد مباريات اليوم

عفوا.. لا يوجد مباريات اليوم

الرئيسية أخبار المحافظات

جهاز تنمية المشروعات بالبحيرة: تمويل 466 مشروعا بقيمة 121 مليون جنيه خلال 2019

الخميس، 10 أكتوبر 2019 03:00 ص
جهاز تنمية المشروعات بالبحيرة: تمويل 466 مشروعا بقيمة 121 مليون جنيه خلال 2019 محمد وجيه خالد مدير جهاز تنمية المشروعات بالبحيرة
البحيرة - ناصر جودة

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

أكد محمد وجيه خالد مدير جهاز تنمية المشروعات بالبحيرة أن المشروعات الصغيرة والمتوسطة هى العصب الحقيقى ﻷى تنمية اقتصادية على أرض مصر، لما لها من قدرة كبيرة على مواجهة البطالة وتعزيز قدرات الشباب وتحقيق طموحاتهم.

وأضاف أنه تم وضع خطة متكاملة لتمويل جميع المشروعات التجارية والصناعية والزراعية الخاصة بالشباب وكذلك تقديم كافة الخدمات الفنية والتسويقية لهم من أجل تطوير مشروعاتهم الجديدة، مشددا على تيسير الإجراءات أمام الشباب للحصول على التمويل اللازم لإقامة مشروعاتهم بأقل فائدة تذكر.

ولفت إلى أن قانون تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة متناهية الصغر المقدم إلى مجلس النواب سيقضى على كل المشاكل والعقبات التى تواجه إقامة مشروعات الشباب خاصة فى التعامل مع الجهات الحكومية.

وأوضح محمد وجيه خالد فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع" أن جهاز تنمية المشروعات بالبحيرة منذ إنشائه فى بداية التسعينيات تحت مسمى "الصندوق الاجتماعى" مول 240 ألف مشروع للشباب بقيمة 2 مليار و284 مليون جنيه لتوفير أكثر من 330 ألف فرصة عمل.

وتابع: أنه من بداية عام 2019 وحتى الشهر الماضى تم تمويل 466 مشروعا متوسطا وصغيرا بقيمة 121 مليون جنيه لتوفير 8 آلاف فرصة عمل جديدة للشباب بالإضافة إلى تمويل البرامج الفنية والتدريبية الخاصة بإنشاء المشروعات.

وأشار رئيس جهاز تنمية المشروعات بالبحيرة إلى تمويل كافة المشروعات الإنتاجية والتجارية والخدمية والتى تضم المشروعات الصناعية والزراعية والسياحية وانه تم رفع سقف تمويل المشروعات الجديدة ليصل إلى 10 ملايين جنيه.

وعن شروط الحصول على قروض من جهاز المشروعات المتوسطة والصغيرة أكد محمد وجيه خالد أن شروط تمويل المشروعات هى ميسرة للغاية وهى بمثابة ضوابط لضمان جدية المشروعات وأهمها مستندات الملكية الخاصة بأرض المشروع سواء عقد تمليك أو إيجار وتقديم السجل التجارى والبطاقة الضريبية بالإضافة إلى الشروط العامة وأهمها شهادة المؤهل الدراسى والموقف من الخدمة العسكرية.

وعن ملامح خطة جهاز المشروعات بالبحيرة خلال الفترة القادمة أكد محمد وجية خالد أن استراتيجية جهاز تنمية المشروعات تستهدف خلال الفترة المقبلة التوجه إلى شرائح مختلفة من الشباب لتوعيتهم بأهمية إقامة المشروعات الصغيرة بدلا من انتظار مسابقات الوظائف الحكومية وكذلك دعم المشروعات المبتكرة للشباب ودعم المبادرات الاقتصادية الجديدة.

وأضاف أن جهاز تنمية المشروعات لا تقتصر خدماته على تمويل المشروعات فقط بل تتعدى ذلك إلى تقديم الدعم الفنى ودراسات الجدوى للمشروعات الصناعية والتجارية والزراعية وكذلك تقديم الخدمات التسويقية والتدريبية للشباب.

وأوضح رئيس جهاز تنمية المشروعات أنه تم تكثيف الفاعليات التدريبية للشباب خلال الشهور الماضية ومنها إقامة 15 ندوة عن أهمية فكرة العمل الحر بعيدا عن البيروقراطية الحكومية بمشاركة نحو 1000 شاب وشابه وكذلك تم إقامة دورات تدريبية فى المهارات الريادية بالإضافة عرض نماذج استرشادية لدراسات الجدوى الاقتصادية للمشروعات والتى لاقت تفاعلا كبيرا مع الشباب.

 


اخبار البحيرة

جهاز تنمية المشروعات

مشروعات الشباب

قروض الشباب

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

تعرف على أبرز مزايا مشروع قانون المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر

الثلاثاء، 08 أكتوبر 2019 01:00 ص

حوار مجتمعى بالبرلمان حول قانون الحكومة للمشروعات الصغيرة الأسبوع المقبل

الإثنين، 07 أكتوبر 2019 03:10 م

باحث اقتصادى: المشروعات الصغيرة والمتوسطة قاطرة التنمية والأكثر دعما للاقتصاد

الأحد، 06 أكتوبر 2019 09:43 م

جلسات استماع فى البرلمان حول قانون المشروعات الصغيرة منتصف الشهر الجارى

الأحد، 06 أكتوبر 2019 01:30 ص

رئيس جهاز المشروعات الصغيرة: الرئيس حرص على سماع مشكلات العارضين فى "تراثنا"

الأربعاء، 02 أكتوبر 2019 07:52 م

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
اعرف ورش التبين المتخصصة فى صيانة قطارات البضائع × 6 معلومات

اعرف ورش التبين المتخصصة فى صيانة قطارات البضائع × 6 معلومات

فيديو.. مركز نموذجى لاستخراج بطاقة الرقم القومى للمواطنين بالعباسية

فيديو.. مركز نموذجى لاستخراج بطاقة الرقم القومى للمواطنين بالعباسية

قطع الكهرباء عن مركز ومدينة كفر شكر بالقليوبية 4 ساعات السبت المقبل

قطع الكهرباء عن مركز ومدينة كفر شكر بالقليوبية 4 ساعات السبت المقبل

اليوم.. مسئولو الآثار يزورون الأقصر لمتابعة اكتشافات جديدة بوادى الملوك

اليوم.. مسئولو الآثار يزورون الأقصر لمتابعة اكتشافات جديدة بوادى الملوك

متى يمكن الإعفاء من العقوبة فى جرائم الإرهاب وفقًا للقانون؟

متى يمكن الإعفاء من العقوبة فى جرائم الإرهاب وفقًا للقانون؟

7 أرقام هامة عن تمويل الاستثمار للمشروعات التنموية فى مصر.. تعرف عليها

7 أرقام هامة عن تمويل الاستثمار للمشروعات التنموية فى مصر.. تعرف عليها

بالقانون.. عقوبة لمن يبث شائعات عن الأوضاع الداخلية للبلاد

بالقانون.. عقوبة لمن يبث شائعات عن الأوضاع الداخلية للبلاد

المحطات النووية: نستهدف تعيين 2500 موظف جديد لتلبية احتياجات مشروع الضبعة

المحطات النووية: نستهدف تعيين 2500 موظف جديد لتلبية احتياجات مشروع الضبعة

تعرف على حالات رفع عداد الكهرباء وفصل التيار عن المشترك

تعرف على حالات رفع عداد الكهرباء وفصل التيار عن المشترك

خالد الغندور لـ"الأهلى": "مبروك عليكم كهربا..اشربوه "

خالد الغندور لـ"الأهلى": "مبروك عليكم كهربا..اشربوه "

"الزراعة" تعلن ارتفاع صادرات العنب والجوافة لـ119 ألف طن واستمرار الشحن

"الزراعة" تعلن ارتفاع صادرات العنب والجوافة لـ119 ألف طن واستمرار الشحن

تعرف على ترتيب مصر فى مؤشرات تقرير التنافسية العالمي الـ12

تعرف على ترتيب مصر فى مؤشرات تقرير التنافسية العالمي الـ12

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة