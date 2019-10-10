جهاز تنمية المشروعات بالبحيرة: تمويل 466 مشروعا بقيمة 121 مليون جنيه خلال 2019

أكد محمد وجيه خالد مدير جهاز تنمية المشروعات بالبحيرة أن المشروعات الصغيرة والمتوسطة هى العصب الحقيقى ﻷى تنمية اقتصادية على أرض مصر، لما لها من قدرة كبيرة على مواجهة البطالة وتعزيز قدرات الشباب وتحقيق طموحاتهم.

وأضاف أنه تم وضع خطة متكاملة لتمويل جميع المشروعات التجارية والصناعية والزراعية الخاصة بالشباب وكذلك تقديم كافة الخدمات الفنية والتسويقية لهم من أجل تطوير مشروعاتهم الجديدة، مشددا على تيسير الإجراءات أمام الشباب للحصول على التمويل اللازم لإقامة مشروعاتهم بأقل فائدة تذكر.

ولفت إلى أن قانون تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة متناهية الصغر المقدم إلى مجلس النواب سيقضى على كل المشاكل والعقبات التى تواجه إقامة مشروعات الشباب خاصة فى التعامل مع الجهات الحكومية.

وأوضح محمد وجيه خالد فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع" أن جهاز تنمية المشروعات بالبحيرة منذ إنشائه فى بداية التسعينيات تحت مسمى "الصندوق الاجتماعى" مول 240 ألف مشروع للشباب بقيمة 2 مليار و284 مليون جنيه لتوفير أكثر من 330 ألف فرصة عمل.

وتابع: أنه من بداية عام 2019 وحتى الشهر الماضى تم تمويل 466 مشروعا متوسطا وصغيرا بقيمة 121 مليون جنيه لتوفير 8 آلاف فرصة عمل جديدة للشباب بالإضافة إلى تمويل البرامج الفنية والتدريبية الخاصة بإنشاء المشروعات.

وأشار رئيس جهاز تنمية المشروعات بالبحيرة إلى تمويل كافة المشروعات الإنتاجية والتجارية والخدمية والتى تضم المشروعات الصناعية والزراعية والسياحية وانه تم رفع سقف تمويل المشروعات الجديدة ليصل إلى 10 ملايين جنيه.

وعن شروط الحصول على قروض من جهاز المشروعات المتوسطة والصغيرة أكد محمد وجيه خالد أن شروط تمويل المشروعات هى ميسرة للغاية وهى بمثابة ضوابط لضمان جدية المشروعات وأهمها مستندات الملكية الخاصة بأرض المشروع سواء عقد تمليك أو إيجار وتقديم السجل التجارى والبطاقة الضريبية بالإضافة إلى الشروط العامة وأهمها شهادة المؤهل الدراسى والموقف من الخدمة العسكرية.

وعن ملامح خطة جهاز المشروعات بالبحيرة خلال الفترة القادمة أكد محمد وجية خالد أن استراتيجية جهاز تنمية المشروعات تستهدف خلال الفترة المقبلة التوجه إلى شرائح مختلفة من الشباب لتوعيتهم بأهمية إقامة المشروعات الصغيرة بدلا من انتظار مسابقات الوظائف الحكومية وكذلك دعم المشروعات المبتكرة للشباب ودعم المبادرات الاقتصادية الجديدة.

وأضاف أن جهاز تنمية المشروعات لا تقتصر خدماته على تمويل المشروعات فقط بل تتعدى ذلك إلى تقديم الدعم الفنى ودراسات الجدوى للمشروعات الصناعية والتجارية والزراعية وكذلك تقديم الخدمات التسويقية والتدريبية للشباب.

وأوضح رئيس جهاز تنمية المشروعات أنه تم تكثيف الفاعليات التدريبية للشباب خلال الشهور الماضية ومنها إقامة 15 ندوة عن أهمية فكرة العمل الحر بعيدا عن البيروقراطية الحكومية بمشاركة نحو 1000 شاب وشابه وكذلك تم إقامة دورات تدريبية فى المهارات الريادية بالإضافة عرض نماذج استرشادية لدراسات الجدوى الاقتصادية للمشروعات والتى لاقت تفاعلا كبيرا مع الشباب.