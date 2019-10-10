سوبر كورة
Ads
الخميس، 10 أكتوبر 2019 05:08 م
خالد صلاح

برعاية سوبر كورة

سوبر كورة
الرئيسية أخبار المحافظات

جنازة مهيبة للطالب محمود البنا ضحية البلطجة فى المنوفية..والأهالى: راجح قاتل

الخميس، 10 أكتوبر 2019 03:51 م
جنازة مهيبة للطالب محمود البنا ضحية البلطجة فى المنوفية..والأهالى: راجح قاتل جنازة مهيبة للطالب محمود البنا
المنوفية _محمد فتحى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
شيع المئات من أهالى مدينة تلا بمحافظة المنوفية، جنازة الطالب محمود البنا، وذلك إثر قيام طالب بقتله طعنا بمطواة، حال معاقبته على مغازلة جارتهما، والتعدى عليها بالضرب وسط الشارع .
 
وخرجت الجنازة من مسجد لمعرفة بمدينة تلا بمحافظة المنوفية، بحضور المئات من أهالى المدينة وسط ترديد عبارات "فى الجنة ياشهيد" ، "حقك مش هيروح ياشهيد".
 
وطالب الأهالى مسؤلى الأمن بسرعة القبض على الجناة وتقديمهم للعدالة والقصاص لروح المجنى عليه، مرددين: "راجح قاتل" وهو الهاشتاج الذى لقى تفاعلا كبيرا عبر مواقع التواصل الاجتماعى .
 
كان اللواء محمد ناجي، مساعد وزير الداخلية، مدير أمن المنوفية، تلقى إخطارًا من اللواء محمد عمارة، مدير المباحث الجنائية بالمنوفية، يفيد استقبال مستشفى تلا المركزي "محمود. ع. أ" طالب بالصف الثالث الثانوى، جثة هامدة إثر طعنات نافذة بالبطن.
 
بالانتقال الفورى والفحص تبين قيام راجح .م 18 عاما  بالتعدى عليه بمطواة نتيجة مشادة كلامية حال معاتبته على مغازلة جارتهما، أثناء تواجدهم فى إحدى المقاهي المتواجدة بالمدينة، وتم تحرير محضرا بالواقعة، وأخطرت النيابة لمباشرة التحقيقات.
 
ومن جانبه أكد مصدر أمنى بمديرية أمن المنوفية، أنه تم إلقاء القبض على على شخصان المتهمين وجارى القبض على المتهم الرئيسى، مؤكدا أنه تشكيل فريق بحث جنائى برئاسة العميد محمد عمارة مدير المباحث الجنائية، العقيد محمد داود مفتش المباحث، الرائد أحمد الشافعى رئيس مباحث مركز تلا، و تم وضع أكمنة ثابتة ومتحركة على جميع أنحاء الطرق الرئيسية بالمحافظة لسرعة القبض على المتهم.
 
جنازة مهيبة للطالب محمود البنا (1)
جنازة مهيبة للطالب محمود البنا 
 
جنازة مهيبة للطالب محمود البنا (2)
جنازة مهيبة للطالب محمود البنا 
 
جنازة مهيبة للطالب محمود البنا (3)
جنازة مهيبة للطالب محمود البنا 
 
جنازة مهيبة للطالب محمود البنا (4)
جنازة مهيبة للطالب محمود البنا (4)

جنازة مهيبة للطالب محمود البنا (5)
جنازة مهيبة للطالب محمود البنا 
 
 
جنازة مهيبة للطالب محمود البنا (6)
جنازة مهيبة للطالب محمود البنا 

 


المنوفيه

محافظه المنوفيه

امن المنوفيه

مدينة السادات

راجح قاتل

محمود البنا

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

راجح قاتل.. قصة قتل طالب لصديقه بعد معاتبته على مغازلة جارتهما فى المنوفية

الخميس، 10 أكتوبر 2019 02:50 م

حبس طالب قتل ربة منزل لرفضها إقامة علاقة غير شرعية معه فى المنوفية

الخميس، 10 أكتوبر 2019 11:47 ص

طالب يقتل صديقه بمطواة بسبب مشادة كلامية فى المنوفية

الخميس، 10 أكتوبر 2019 09:17 ص

طالب يقتل ربة منزل بعد رفضها إقامة علاقة غير شرعية معه فى المنوفية

الأربعاء، 09 أكتوبر 2019 11:05 م

مصرع عامل سقط من على سقالة بالطابق الرابع فى المنوفية

الأربعاء، 09 أكتوبر 2019 04:11 م

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
أغلى الأعضاء فى أجساد مشاهير الكرة.. ميسي يؤمن على ساقيه بـ750 مليون يورو

أغلى الأعضاء فى أجساد مشاهير الكرة.. ميسي يؤمن على ساقيه بـ750 مليون يورو

المشدد 10 سنوات لـ9 متهمين بقضية "فساد القمح" وإلزامهم برد 7 ملايين جنيه

المشدد 10 سنوات لـ9 متهمين بقضية "فساد القمح" وإلزامهم برد 7 ملايين جنيه

العاهل الأردنى يغادر القاهرة عقب لقاء الرئيس السيسى

العاهل الأردنى يغادر القاهرة عقب لقاء الرئيس السيسى

الأهلي: نحترم تعاقد كهربا مع أفيس والتفاوض سيكون مع النادى البرتغالى

الأهلي: نحترم تعاقد كهربا مع أفيس والتفاوض سيكون مع النادى البرتغالى

السيسى يؤكد رفض مصر للعدوان التركي على سيادة وأراضي سوريا.. الرئيس والعاهل الأردنى يتفقان على ضرورة التوصل إلى تسوية سياسية شاملة تنهي معاناة الشعب السورى.. ودعم الأشقاء الفلسطينيين لنيل حقوقهم المشروعة

السيسى يؤكد رفض مصر للعدوان التركي على سيادة وأراضي سوريا.. الرئيس والعاهل الأردنى يتفقان على ضرورة التوصل إلى تسوية سياسية شاملة تنهي معاناة الشعب السورى.. ودعم الأشقاء الفلسطينيين لنيل حقوقهم المشروعة

التعادل 1 - 1 يحسم مباراة البرازيل ضد السنغال الودية.. فيديو

التعادل 1 - 1 يحسم مباراة البرازيل ضد السنغال الودية.. فيديو

اطمن على نفسك.. تحليل "CRP" دليلك لكشف الالتهابات والعدوى

اطمن على نفسك.. تحليل "CRP" دليلك لكشف الالتهابات والعدوى

أردوغان يعتقل معارضى عدوانه على سوريا ويحقق مع زعيمين كرديين

أردوغان يعتقل معارضى عدوانه على سوريا ويحقق مع زعيمين كرديين

الرئيس السيسى يؤكد رفض مصر للعدوان التركى على سيادة وأراضي سوريا

الرئيس السيسى يؤكد رفض مصر للعدوان التركى على سيادة وأراضي سوريا

تعرف على أعمال أولجا توكاركوك الحاصلة على جائزة نوبل 2018

تعرف على أعمال أولجا توكاركوك الحاصلة على جائزة نوبل 2018

سفارة تونس بالقاهرة: لا توجد أى معوقات لنقل جثمان المخرج شوقى الماجرى

سفارة تونس بالقاهرة: لا توجد أى معوقات لنقل جثمان المخرج شوقى الماجرى

رسميا.. الحكومة تعلن إطلاق البوابة الإلكترونية للخريطة الاستثمارية الصناعية

رسميا.. الحكومة تعلن إطلاق البوابة الإلكترونية للخريطة الاستثمارية الصناعية

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة