جنازة مهيبة للطالب محمود البنا ضحية البلطجة فى المنوفية..والأهالى: راجح قاتل

المنوفية _محمد فتحى

شيع المئات من أهالى مدينة تلا بمحافظة المنوفية، جنازة الطالب محمود البنا، وذلك إثر قيام طالب بقتله طعنا بمطواة، حال معاقبته على مغازلة جارتهما، والتعدى عليها بالضرب وسط الشارع .

وخرجت الجنازة من مسجد لمعرفة بمدينة تلا بمحافظة المنوفية، بحضور المئات من أهالى المدينة وسط ترديد عبارات "فى الجنة ياشهيد" ، "حقك مش هيروح ياشهيد".

وطالب الأهالى مسؤلى الأمن بسرعة القبض على الجناة وتقديمهم للعدالة والقصاص لروح المجنى عليه، مرددين: "راجح قاتل" وهو الهاشتاج الذى لقى تفاعلا كبيرا عبر مواقع التواصل الاجتماعى .

كان اللواء محمد ناجي، مساعد وزير الداخلية، مدير أمن المنوفية، تلقى إخطارًا من اللواء محمد عمارة، مدير المباحث الجنائية بالمنوفية، يفيد استقبال مستشفى تلا المركزي "محمود. ع. أ" طالب بالصف الثالث الثانوى، جثة هامدة إثر طعنات نافذة بالبطن.

بالانتقال الفورى والفحص تبين قيام راجح .م 18 عاما بالتعدى عليه بمطواة نتيجة مشادة كلامية حال معاتبته على مغازلة جارتهما، أثناء تواجدهم فى إحدى المقاهي المتواجدة بالمدينة، وتم تحرير محضرا بالواقعة، وأخطرت النيابة لمباشرة التحقيقات.

ومن جانبه أكد مصدر أمنى بمديرية أمن المنوفية، أنه تم إلقاء القبض على على شخصان المتهمين وجارى القبض على المتهم الرئيسى، مؤكدا أنه تشكيل فريق بحث جنائى برئاسة العميد محمد عمارة مدير المباحث الجنائية، العقيد محمد داود مفتش المباحث، الرائد أحمد الشافعى رئيس مباحث مركز تلا، و تم وضع أكمنة ثابتة ومتحركة على جميع أنحاء الطرق الرئيسية بالمحافظة لسرعة القبض على المتهم.