جمارك مطار الغردقة تضبط محاولة تهريب مشغولات ذهبية وأدوية بشرية ..صور

البحر الأحمر - عماد عرفة

تمكنت جمارك مطار الغردقة، برئاسة سعيد كامل مدير الجمرك، من ضبط محاولة تهريب كمية من المشغولات الذهبية والأدوية البشرية بالمخالفة لأحكام القانون رقم 68 لسنة 1976 بشأن الرقابة على المعادن الثمينة وقانون مزاولة مهنة الصيدلة رقم 127 لسنة 1955 وقانون الجمارك .

وكان مهند سامى، رئيس قسم التفتيش بجمارك الغردقة، اشتبه أثناء إنهاء إجراءات تفتيش الركاب القادمين على رحلة طائرة رحله طيران شركة الخطوط التركية رقم TK702 القادمة من مطار استانبول فى راكبة مصرية قادمة من تركيا.

وتم تمرير حقائبها إدخالها على جهاز فحص الأفراد بأشعة الإكس راى بمعرفة رامى مروان مأمور الفحص بالأشعة فتم تأكيد الاشتباه .

وتم تشكيل لجنة جمركية لتفتيش حقائبها من محمود صبري وعادل قرني ومينا نادي وأحمد رسمي مأمور الجمرك تحت إشراف جابر موسي رئيس قسم التفتيش بحضور هاني عبد الحافظ رئيس قسم الأمن الجمركى، وتبين وجود 9 علب أدوية لعلاج السرطان مخبأة بين طيات الملابس داخل حقائبها الشخصية .

وتم انتداب شرطية لتفتيشها ذاتيا فتبين وجود 111 سلسلة ذهبية بوزن 690 جراما مخبأة على جسم الراكبة .

قرر أحمد الصباح رئيس الإدارة المركزية لجمارك البحر الأحمر والمنطقة الجنوبية اتخاذ الإجراءات القانونية وتحرير محضر ضبط جمركى رقم 16 لسنة 2019 وتحريز المضبوطات.

يأتى ذلك تنفيذا لتعليمات السيد كمال نجم رئيس مصلحة الجمارك بتشديد الرقابة على المنافذ الجمركية وإحباط كافة محاولات التهرب الجمركى .



المشغولات الذهبية المضبوطة



رجال الجمارك وامامهم المضبوطات