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جثمان المخرج التونسى شوقى الماجرى يصل مطار القاهرة استعداداً لنقله إلى تونس

الخميس، 10 أكتوبر 2019 07:56 م
جثمان المخرج التونسى شوقى الماجرى يصل مطار القاهرة استعداداً لنقله إلى تونس مطار القاهرة الدولي
كتب محمود عبد الغنى

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استقبل مطار القاهرة الدولى مساء اليوم الخميس، جثمان المخرج التونسي الراحل شوقي الماجري، استعداداً لنقله إلى تونس بعد وفاته إثر أزمة قلبية، ليوارى الثرى بمسقط رأسه في تونس.
 
ومن المنتظر، أن تنهي قرية البضائع بمطار القاهرة الدولي، إجراءات نقل الجثمان، على متن الرحلة المصرية رقم 875، المتجهة صباح غدا الجمعة، إلى تونس، وسط دعم مستمر من قبل السفارة التونسية بالقاهرة.
 
وغيب الموت المخرج التونسي شوقي الماجري، فجر اليوم الخميس، بعد تعرضه لأزمة قلبية مفاجئة تم نقله على إثرها إلى أحد المستشفيات بالقاهرة ليتم إعلان وفاته، عن عمر يناهز الـ 58 عاما.
 
وكان المخرج الراحل شوقي الماجري، يتواجد في القاهرة من أجل التحضير لمسلسل جديد، واستجابت السفارة التونسية بالقاهرة لأسرة "الماجري"، وسرعان ما تم إنهاء إجراءاته لنقله إلى مثواه الأخير في تونس.
 
شوقي الماجري من مواليد نوفمبر 1961، وقدم العديد من الأعمال التي تعلق بها الجمهور في الوطن العربي، أبرزها "أسمهان" و"سقوط حر" و"مملكة النمل".
 
 

مطار القاهرة

اخبار المطار

تونس

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