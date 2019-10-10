جامعة القناة تطلق برنامجا للندوات المجتمعية لطلاب مدارس الإسماعيلية

الإسماعيلية – جمال حراجى - السيد فلاح

تنظم جامعة قناة السويس وحتى 18 ديسمبر القادم سلسلة من الزيارات التوعوية والتثقيفية لمدارس الإسماعيلية بالمدن والقرى فى مختلف مجالات المعرفة والتوعية، وتأتى هذه الزيارات فى إطار توجيه الدكتور طارق راشد رحمى رئيس الجامعة، لتعظيم دور الجامعة المجتمعى الخدمى والتنويرى.

وقال الدكتور عاطف أبو النور المشرف العام على قطاع خدمة المجتمع وتنمية البيئة، إن هناك دورا مهما لعلماء وأساتذة الجامعة فى تثقيف طلاب المدارس، ونقل المعارف والخبرات العلمية والتطبيقية إليهم.

وأشار عمرو كشك مدير عام مشروعات البيئة إلى أن الزيارات المدرسية من جامعة قناة السويس تتوجه للمدارس فى مركز ومدينة الإسماعيلية وقراها حيث بدأ البرنامج بندوة تحت عنوان الانتماء والمواطنة للدكتور حسن غنايم أستاذ مساعد بقسم الدراسات الإسلامية بكلية الآداب لطالبات التل الكبير الثانوية، ولطلاب المستقبل الثانوية المشتركة فى الثانى من ديسمبر القادم، وعن (أسباب ودوافع الكذب وكيفية التخلى عنها) يقام تدريب بمدرسة عبد المنعم رياض الابتدائية يوم 14 أكتوبر، وبمدرسة جمال الدين الأفغانى الابتدائية يوم 24 أكتوبر، ومدرسة الاتحاد الابتدائية يوم 21 نوفمبر، وبمدرسة الجيل الجديد يوم 28 نوفمبر وتلقيه الدكتورة نشوة سعد الأستاذ المساعد بكلية التربية، والدكتورة صفاء جمعه تدير البرنامج التدريبى المخدرات وأضرارها بمدرسة القنطرة غرب الثانوية المشتركة يوم الأربعاء 16أكتوبر.

وأضاف مدير مشروعات البيئة أنه يوم الاثنين 21 أكتوبر يتم تنظيم برنامج عن (القيم الأخلاقية وتأثيرها فى سلوكيات الطلاب) يلقيه الدكتور عبد المعبود عبد الرسول بمدرسة المحسمة الثانوية المشتركة، وبمدرسة فاطمة الزهراء الإعدادية بنات فى الرابع من نوفمبر.

وعن الشائعات وخطرها على استقرار المجتمع يلتقى الدكتور محمود الضبع بطالبات السلام الثانوية فى الثامن والعشرين من أكتوبر، وبطلاب الطائف الرسمية الإعدادية يوم الأثنين 11 نوفمبر القادم، وطالبات الشيخ زايد الإعدادية بنات فى الخامس والعشرين من نوفمبر.

وتقدم الدكتورة نهلة صابر الأستاذ المساعد بكلية التربية برنامجا بعنوان "الاستفادة من خامات البيئة فى أشغال التربية الفنية" بمدرسة النور للمكفوفين على أربع زيارات اعتبارا من 30 أكتوبر.

وعن المخدرات وأضرارها تتحدث الدكتورة صفاء جمعة إلى طلاب مدرسة حى أول الإعدادية يوم الأربعاء 6 نوفمبر،الأمراض المعدية وكيفية الوقاية منها، برنامج للتدريب من خلاله الدكتورة هناء ثروت بالمجمع التعليمى الإعدادى يوم الأربعاء 13 نوفمبر.

ويلتقى الدكتور محمد علاوى المدرس بكلية التمريض بطلاب التل الكبير الإعدادية بنين عن (سوء التغذية مثل السمنة والنحافة، والأنيميا) يوم الأحد 17 نوفمبر، والقيم الحضارية فى القرآن الكريم) يتحدث عنها الدكتور حسنين السعيد لطلاب مدرسة عمرو بن العاص الإعدادية بنين بالتل الكبير يوم الأثنين 18 نوفمبر.

وتلتقى الدكتورة رحاب كفل الأستاذ المساعد بكلية التمريض بطلاب مدرسة القصاصين الإعدادية الجديدة بمحاضرة عن التغذية السليمة لطلاب المدارس، وتأثير الوجبات السريعة على الصحة) فى التاسع عشر من نوفمبر، وبمدرسة القنطرة غرب الإعدادية الرسمية لغات يوم 18 ديسمبر، ويشرف على تنفيذ، برنامج الزيارات المدرسية للعام الجامعى 2019- 2020، كل من هويدا كامل مدير إدارة تدريب أفراد المجتمع، وفاتن إبراهيم رئيس قسم التدريب.