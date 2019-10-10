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جامعة الزقازيق تشارك فى احتفالية مكتب الاتحاد الأوروبى بمصر

الخميس، 10 أكتوبر 2019 06:36 م
جامعة الزقازيق تشارك فى احتفالية مكتب الاتحاد الأوروبى بمصر جانب من الاحتفال
الشرقية - حمدى عبد العظيم

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شاركت اليوم جامعة الزقازيق فى احتفالية مكتب الاتحاد الأوروبى فى مصر التى عقدت بأحد فنادق الإسكندرية بمشاركة واسعة من الجامعات والمؤسسات العلمية.

وذلك للبدء فى فتح مشروعات جديدة فى الفترة القادمة والاستعداد للتقديم فيها وعرض ما تم انجازه فى العام السابق بمشاركة الدكتور  باسم عاشور نائب رئيس جامعة الزقازيق لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة السابق وأحد الحائزين على مشروع من مشروعات الاتحاد الأوروبى (الايراسموس) بجامعة الزقازيق و الدكتورة شيرين عيسى المدير التنفيذى لوحدة إدارة مشروعات التطوير بجامعة الزقازيق والدكتور أحمد عسكورة نائب مدير وحدة إدارة مشروعات التطوير.

وصرحت الدكتورة شيرين عيسى إن الاحتفالية شارك فيها عدد كبير من الباحثين استعدادا للتقدم فى الدورة الجديدة لمشروعات الاتحاد الأوروبى التى تتم بتمويل من الاتحاد الأوروبى ويتطلب لتنفيذها شراكة بين عدد من الجامعات المصرية وعدد من الجامعات الأوروبية .

وأضافت أن جامعة الزقازيق قد نفذت عدد من المشروعات مع الاتحاد الأوروبى فى التخصصات المختلفة المتعلقة بالتعليم العالى والبحث العلمى وسوف نقوم بتكوين مجموعات عمل بحثية لتجهيز المشروعات البحثية التى تنافس بها الجامعة فى الدورة الجديدة .

 


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