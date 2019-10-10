جامعة الإسكندرية تشارك فى لقاء شباب الجامعات احتفالا بانتصارات أكتوبر

الإسكندرية أسماء على بدر

شارك الدكتور هشام جابر، نائب رئيس جامعة الإسكندرية لشئون التعليم والطلاب، اليوم، على رأس وفد من جامعة الإسكندرية، يضم عمداء ووكلاء الكليات وطلاب الجامعة، فى لقاء شباب الجامعات المصرية الذى نظمته المنطقة الشمالية العسكرية، بقاعدة محمد نجيب العسكرية بمدينة الحمام، احتفالا بذكرى انتصارات حرب أكتوبر المجيدة، وذلك بحضور الدكتور عبد العزيز قنصوة محافظ الإسكندرية، واللواء هشام آمنه محافظ البحيرة، واللواء أ.ح خالد شوقى قائد المنطقة الشمالية العسكرية، وبمشاركة جامعات دمنهور وطنطا وكفر الشيخ.

وشارك طلاب جامعة الإسكندرية فى الفعاليات الرياضية المختلفة، منها خماسى كرة القدم، والكرة الطائرة، وتنس الطاولة، حيث بدأت فعاليات اليوم باللقاء الرياضى بين الجامعات المصرية بالصالة المغطاة، ثم زيارة لميدان الرماية، والذى يعتبر أحدث ميدان رماية بمنطقة الشرق الأوسط، وأرض اصطفاف الأسلحة، وتم تنظيم جولة داخل قاعدة محمد نجيب، وزيارة معرض الأسلحة، بالإضافة إلى عقد ندوة تثقيفية عن حرب أكتوبر، ومكافحة الإرهاب فى سيناء .



