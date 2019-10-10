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تميم يواصل خيانته للعرب.. قطر تعلن دعمها لعدوان تركيا على شمال سوريا

الخميس، 10 أكتوبر 2019 03:05 م
تميم يواصل خيانته للعرب.. قطر تعلن دعمها لعدوان تركيا على شمال سوريا تميم وأردوغان
كتبت: إسراء أحمد فؤاد

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أبلغ وزير الدفاع التركى خلوصى أكار، نظيره القطرى خالد بن محمد العطية، بسير العدوان التركى على سوريا أو ما يطلق عليها عملية "نبع السلام" التى أطلقتها بلاده للتوغل بمنطقة شرق الفرات السورية، وقال إن قطر أعلنت دعمها للعملية.

وبحسب بيان صادر عن وزارة الدفاع التركية فإن وزير الدفاع القطرى هو أول مسؤول أجنبى يبلغه أكار فى اتصال هاتفى بينهما اليوم الخميس، معلومات عن سير هذه العملية.

واعتبر أكار فى مكالمته الهاتفية، أن عملية التوغل فى أراضى دولة عربية تأتى فى إطار حقوق تركيا النابعة من القانون الدولى، و"الحق المشروع فى الدفاع عن النفس" المنصوص عليه فى ميثاق الأمم المتحدة.

وزعم أن العملية تجرى فى إطار احترام وحدة الأراضى السورية، مشيرا إلى أن القوات المشاركة فى العملية تستهدف أتباع التنظيم الإرهابى ومواقعه وآلياته وأسلحته فقط.

وذكر بيان وزارة الدفاع التركية أن الوزير القطرى أعلن عن دعم بلاده لعملية "نبع السلام" لتكون قطر بذلك أول دولة فى العالم تعلن دعمها لهذه العملية التى لاقت تحفظا وشجبا من معظم دول العالم.


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