"تعليمية بنها": تنفيذ كافة نشرات النقل والندب لسد العجز بالمدارس

وقال مدير إدارة الشئون القانونية ، أنه التقي اليوم الخميس مع مدير عام الإدارة في اجتماع مغلق وجرى دراسة كافة الحالات الموجودة في قرارات الندب والنقل من الناحية القانونية ومراعاة الحالات الإنسانية والصحية لإنذار الممتنعين عن التنفيذ وفي حال الإصرار على عدم التنفيذ سيتم إجراء الإخلاء الإداري لهم لسد العجز.

وأشار صبري عبدالله، إلى أنه يتم تنفيذ قرارات الندب بنظام الإزاحة وهو ندب المعلم أو المعلمة إلى أقرب مدرسة في محيط المنطقة التابعة لها حتي يتم سد العجز نهائيا بمدارس الإدارة مشيرا أنه تم استثناء المعلمين من ذوي الاحتياجات الخاصة والمعينين بنسبة 5% ومرضى الأمراض المزمنة وفق تقارير طبية موثقة من التأمين الصحى، مؤكدا أن هؤلاء لهم ظروف خاصة ولا يجب أن نثقل عليهم.

وأضاف مدير إدارة الشؤون القانونية، أنه تم التنبيه على مديرى المدارس بسرعة إنهاء إخلاء طرف المعلمين الصادر لهم خطابات نقل أو ندب على وجه السرعة ولصالح العمل مشيرا إلى أن النقل يتم في ضوء القرار الوزاري رقم 202 الخاص بالنقل والندب لسد العجز.