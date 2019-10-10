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تعرف على نتائج الحملة الأمنية لمديرية أمن أسوان

الخميس، 10 أكتوبر 2019 12:36 م
تعرف على نتائج الحملة الأمنية لمديرية أمن أسوان حملة أمنية - أرشيفية
أسوان - عبد الله صلاح - صلاح المسن

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تمكنت حملة أمنية لمديرية أمن أسوان، بتوجيهات من اللواء محمد عمارة مدير الأمن، من ضبط 7 متهمين بحوزتهم كمية من مخدر البانجو والحشيش والاستروكس، علاوة على مخالفات مرورية وقضايا تموينية وتنفيذ أحكام.

وأسفرت نتائج الحملة عن ضبط، 7 متهمين وبحوزتهم 8 أسلحة نارية وكمية من نبات البانجو المخدر تزن 8 كيلو جرام، وكمية من جوهر الحشيش المخدر تزن كيلو جرام وكمية من الاستروكس المخدر تزن (3) كيلو جرام.

وفى مجال تنفيذ الاحكام، تم تنفيذ 721 حكما متنوعا، وفى مجال ضبط القضايا التموينية تم ضبط 35 قضية تموينية مختلفة.

وفى مجال ضبط القضايا المرورية، تم فحص 25 قائد سيارة بنقطة شرطة التحرير كيما دائرة قسم شرطة ثان أسوان، وأسفر الفحص عن ضبط 2 حالة إيجابية لتعاطى مخدر الحشيش والبانجو، بجانب 618 مخالفة مرورية متنوعة.

 

 


مديرية امن اسوان

حملات امنية

مخدرات

اسوان

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