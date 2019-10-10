تعرف على نتائج الحملة الأمنية لمديرية أمن أسوان

وأسفرت نتائج الحملة عن ضبط، 7 متهمين وبحوزتهم 8 أسلحة نارية وكمية من نبات البانجو المخدر تزن 8 كيلو جرام، وكمية من جوهر الحشيش المخدر تزن كيلو جرام وكمية من الاستروكس المخدر تزن (3) كيلو جرام.

وفى مجال تنفيذ الاحكام، تم تنفيذ 721 حكما متنوعا، وفى مجال ضبط القضايا التموينية تم ضبط 35 قضية تموينية مختلفة.

وفى مجال ضبط القضايا المرورية، تم فحص 25 قائد سيارة بنقطة شرطة التحرير كيما دائرة قسم شرطة ثان أسوان، وأسفر الفحص عن ضبط 2 حالة إيجابية لتعاطى مخدر الحشيش والبانجو، بجانب 618 مخالفة مرورية متنوعة.