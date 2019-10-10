تعرف على شروط الاستفادة من التجمعات التنموية بشمال سيناء

شمال سيناء - محمد حسين

أعلنت محافظة شمال سيناء اليوم فى بيان رسمى بها شروط الاستفادة والمطلوب للتملك بالوحدات التنموية الجديدة .

وجاء فى بيان المحافظة الإعلان عن طرح 18 تجمعا تنمويا سكنى زراعى لأسر المواطنين المصريين من مختلف المحافظات للتعاقد بنظام التمليك بالقرعة، والتقدم لتملك 10 أفدنة ومسكن 175 مترا كاملة المرافق .

ثمن كراسة الشروط 50 جنيها، وتباع الكراسات اعتبارا من13/10/2019 حتى 12/12/2019.

تقدم الطلبات اعتبارا من 15/12/2019 حتى 29/2/2020 شاملة كافة المستندات المطلوبة.

طريقة السداد طبقا لكراسة الشروط.

منافذ بيع الكراسات واستلام طلبات التقدم هى: ديوان عام محافظة شمال سيناء العريش، مجلس مدينة بئر العبد،مجلس مدينة الحسنة ،مجلس مدينة نخل ،ديوان عام محافظة جنوب سيناء بالطور.

مكتب ديوان عام المحافظة بالقاهرة والكائن فى 48 شارع خضر التونى - عمارات التوفيق لضباط القوات المسلحة - مدينة نصر.