تعرف على حالات رفع عداد الكهرباء وفصل التيار عن المشترك

كتبت رحمة رمضان

وضعت وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة عددًا من الشروط والضوابط لشركات توزيع الكهرباء، التى يحب توافرها قبل رفع عداد الكهرباء وحرمان المشترك من التيار الكهربائى.





"اليوم السابع" يرصد لقرائه الحالات التى يجرى رفع عداد الكهرباء بسببها وهى كالآتى:

1- فى حالة تراكم فواتير استهلاك الكهرباء لمدة لا تقل عن 3 أشهر.

2- فى حالة إرسال إنذارين بفصل التيار ولم يستجب المشترك بسداد المديونية.

3- فى حالة تكرار محاضر سرقات التيار الكهربائى لتوصيل تيار للنفس أو للغير من عداد مشترك.

4- فى حالة تعمد المشترك تعطيل العداد للتلاعب فى قيمة فاتورة الاستهلاك.