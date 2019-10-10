تعرف على المشروعات التى ينفذها قطاع التوسع الأفقى بوزارة الرى

كتبت أسماء نصار

تنفذ وزارة الموارد المائية والري ممثلة في قطاع التوسع الأفقي والمشروعات العديد من المشروعات التي تأتى فى إطار إستراتيجية الوزارة الحالية، وتتضمن محور تنمية الموارد المائية وتعظيم الاستفادة من كل قطرة مياه وتوجيهها من أجل تلبية حاجة مختلف قطاعات الدولة، وذلك من خلال حصاد مياه السيول والاستفادة منها كمورد إضافي للمياه سواء بالشحن على الخزان الجوفي أو توجيه المياه إلى المجاري المائية والنيل لتلبية حاجة الاستخدامات اليومية وفي مقدمتها قطاع الزراعة وتلبية حاجة المشروعات القومية من وحدة المياه، وكذلك مشروعات تأهيل الترع وإعادتها للحالة التصميمية بما يضمن ترشيد استخدام المياه وتوفيرها لنهايات الترع للحفاظ على الأراضي الزراعية.

وفى التقرير التالي نلقى الضوء على المشروعات التي ينفذها القطاع.

1.تم إنشاء 7 سدود و 5 جسور حماية و3 بحيرات صناعية للحماية من مخاطر السيول بمحافظات (أسيوط وسوهاج وقنا وأسوان) بـ275 مليون جنيه .

2.يستهدف القطاع تنفيذ 22 عملية حماية من السيول بقيمة 480 مليون في محافظات (أسيوط - سوهاج- المنيا - أسوان- قنا- القاهرة- الجيزة) .

3.يقوم بتنفيذ العديد من الأعمال على مستوى سحارة سرابيوم، ورفع كفاءة وإحلال وتجديد منظومة الرى بأنشاص ومراسى نهرية وإنشاء مصارف بديلة ونطاق شبكى بقيمة 239,5 مليون .

4.يتم البدء فى طرح العديد من المشروعات بالوجهين القبلى والبحرى تبلغ ميزانيتها 914 مليون جنيه .

5.يقوم القطاع حاليًا بالإعداد لإجراءات الطرح وتسليم الأعمال الجديدة وتشمل الحماية من أخطار السيول بمحافظات الوجه القبلي بقيمة 455 مليون جنيه .

6.تم البدء فى استلام مواقع عمليات الحماية من أخطار السيول من مسئولى معهد بحوث الموارد المائية بدائرة إدارة إسنا وكانت البداية من عملية حماية وادى خريط 1 .

7.يتم تنفيذ أعمال إنشاء وإحلال وتجديد كباري على شبكة الترع بالوجه القبلى والبحرى بقيمة 105 ملايين جنيه ومنها العمليات الخاصة بالقرى الأكثر احتياجًا .

8.يتم انشاء 2 كوبرى على مخر سيل شارونة وانشاء كوبري على مخر سيل وادي الشيخ.

9. يتم تنفيذ أعمال تأهيل للترع وحماية الجسور بقيمة 21,8 مليون جنيه.

10.بدأت الإدارة العامة للتوسع الأفقي والمشروعات بوسط الدلتا بالعمل في تأهيل ترعة الخوالد وترعة المنشأة بأماكن متفرقة بقيمة 15,5 مليون جنيه.

11.يقوم بتنفيذ عملية تطوير واجهة النيل وحماية الجسور بمنطقة البر الغربي بجزيرة الزمالك بشارع أبو الفدا وإنشاء 2 مرسى بطلخا.

12.انتهى العام المالى الماضى من تنفيذ 22 كوبرى بقيمة 103 ملايين جنيه من إجمالي (37) كوبرى بقيمة 248 مليون جنيه فى محافظات (قليوبية – شرقية- غربية- كفر الشيخ- دقهلية- البحيرة- سوهاج -الأقصر).

13. تأهيل وتبطين مجاري مائية بأطوال 18,5 كم بالوجه القبلى والبحرى بقيمة 103.7 مليون .