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تعرف على المدن التى يخدمها سوق الجملة بـ6 أكتوبر

الخميس، 10 أكتوبر 2019 10:39 ص
تعرف على المدن التى يخدمها سوق الجملة بـ6 أكتوبر صورة أرشيفية
كتب أحمد حمادة

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يعد سوق الجملة فى أكتوبر واحد من أهم أسواق الخضروات فى مصر، وثانى أكبر اسواق الجملة خلف سوق العبور، ويمتد هذا السوق على مساحة 135 فدان ويضم أكثر من 700 تاجر جملة، هذا ما أكده محسن الفيومى عضو مجلس أمناء سوق الجملة بـ6 أكتوبر .

وأوضح الفيومى لـ"اليوم السابع" أن السوق يخدم محافظة الجيزة، إضافة إلى مدينة 6 أكتوبر، وبخلاف ذلك فإن هناك فترات يأتى عدد من التجار بالمحافظات المجاورة مثل الفيوم وبنى سويف والمنيا خلال فواصل العروات للحصول على أصناف منها، مشيرا إلى أن سوق العبور يخدم محافظة القاهرة ومحافظات الدلتا ووجه بحرى بالتحديد .

وأشار الفيومى إلى أن السوق يضم مجمعا استهلاكيا يقدم أصنافا من الخضروات والفاكهة بأسعار الجملة للمواطنين العاديين وليس للتجار وهى خدمة تساعد المواطنين على تفادى الغلاء فى الأسعار.

 


سوق الجملة

اخبار اقتصاد

سوق الجملة بأكتوبر

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