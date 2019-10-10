سوبر كورة
Ads
الخميس، 10 أكتوبر 2019 06:59 ص
خالد صلاح

برعاية سوبر كورة

سوبر كورة
عفوا.. لا يوجد مباريات اليوم
عفوا.. لا يوجد مباريات اليوم

عفوا.. لا يوجد مباريات اليوم

الرئيسية اقتصاد وبورصة

تصديرى الصناعات الطبية يستقدم بعثة مشترين تضم 30 شركة نهاية أكتوبر

الخميس، 10 أكتوبر 2019 06:00 ص
تصديرى الصناعات الطبية يستقدم بعثة مشترين تضم 30 شركة نهاية أكتوبر ماجد جورج رئيس المجلس التصديري للصناعات الدوائيه
كتب إسلام سعيد

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

يُنظم المجلس التصديري للصناعات الطبية بعثة مشترين من عدد من الدول الأفريقية ومن ضمنها كينيا وأوغندا وتنزانيا ورواندا وغانا وجنوب أفريقيا، وذلك خلال الفترة من 27 إلى 29 أكتوبر 2019 وذلك في قطاعات الأدوية والمستلزمات الطبية ومستحضرات تجميل تضم هذه الدول حوالي 30 شركة أفريقية.

وقال بيان للمجلس التصديري، إن جدول أعمال البعثة يتضمن جلسة افتتاحية بحضور سفراء الدول الأفريقية والشركات الأفريقية والشركات المصرية ثم يليها عقد لقاءات ثنائية B2B بين الشركات المصرية والشركات الأفريقية.

وأضاف البيان، قيام الشركات الأفريقية بزيارة المصانع المصرية وذلك للتعرف على القدرات المصرية في الصناعات الطبية.

وأكد المجلس التصديري للصناعات الطبية، أنه يستهدف مساعدة الشركات الصغيرة والمتوسطة المصرية لزيادة صادراتها  ومستحضرات تجميل إلى الدول المستهدفة وكذا فتح أسواق جديدة للمنتجات المصرية من خلال إتاحة المعلومات الكافية عن الفرص التصديرية للشركات المصرية في الدول الأفريقية.

وسيتم خلال الجلسة الافتتاحية مناقشة أوجه التعاون في مجال الصناعات الطبية بين مصر والدول الأفريقية والتأكيد على أهمية تضافر الجهود لزيادة حجم التجارة بين هذه الدول وكذا التغلب على أية عوائق قد تعوق حركة التبادل التجاري وكذا الاستفادة من الاتفاقيات التجارية الموقعة بين مصر ومعظم هذه الدول.

وترتبط مصر وكل من كينيا وأوغندا ورواندا بعضويتهم في منطقة التجارة الحرة لتجمع الكوميسا ويتم تبادل السلع والمنتجات بإعفاء تام من الرسوم الجمركية.

وتعتبر مصر وتنزانيا وجنوب أفريقيا وغانا ورواندا وكينيا وأوغندا من الدول الموقعة لاتفاقية منطقة التجارة الحرة القارية.


المجلس التصديري للصناعات الدوائيه

ماجد جورج

بعثات المشترين

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
تعرف على مصير الوحدات المخالفة حال الامتناع عن سداد مقابل التصالح

تعرف على مصير الوحدات المخالفة حال الامتناع عن سداد مقابل التصالح

100 مليون صحة: ظهور احمرار بالثدى يتطلب زيارة الطبيب للحماية من السرطان

100 مليون صحة: ظهور احمرار بالثدى يتطلب زيارة الطبيب للحماية من السرطان

صرخات امرأة: "زوجى هجرنى 4 سنوات ويرفض تطليقى"

صرخات امرأة: "زوجى هجرنى 4 سنوات ويرفض تطليقى"

5 أزمات تواجه حركة النهضة بعد رفض التكتلات السياسية التونسية التحالف معها

5 أزمات تواجه حركة النهضة بعد رفض التكتلات السياسية التونسية التحالف معها

غدًا.. المرور تغلق كوبرى أكتوبر جزئيًا لإنجاز إصلاحات تستغرق يومين

غدًا.. المرور تغلق كوبرى أكتوبر جزئيًا لإنجاز إصلاحات تستغرق يومين

الحكم على 9 متهمين بقضية "فساد القمح" اليوم

الحكم على 9 متهمين بقضية "فساد القمح" اليوم

فيديو.. مركز نموذجى لاستخراج بطاقة الرقم القومى للمواطنين بالعباسية

فيديو.. مركز نموذجى لاستخراج بطاقة الرقم القومى للمواطنين بالعباسية

اعرف ورش التبين المتخصصة فى صيانة قطارات البضائع × 6 معلومات

اعرف ورش التبين المتخصصة فى صيانة قطارات البضائع × 6 معلومات

قطع الكهرباء عن مركز ومدينة كفر شكر بالقليوبية 4 ساعات السبت المقبل

قطع الكهرباء عن مركز ومدينة كفر شكر بالقليوبية 4 ساعات السبت المقبل

اليوم.. مسئولو الآثار يزورون الأقصر لمتابعة اكتشافات جديدة بوادى الملوك

اليوم.. مسئولو الآثار يزورون الأقصر لمتابعة اكتشافات جديدة بوادى الملوك

متى يمكن الإعفاء من العقوبة فى جرائم الإرهاب وفقًا للقانون؟

متى يمكن الإعفاء من العقوبة فى جرائم الإرهاب وفقًا للقانون؟

7 أرقام هامة عن تمويل الاستثمار للمشروعات التنموية فى مصر.. تعرف عليها

7 أرقام هامة عن تمويل الاستثمار للمشروعات التنموية فى مصر.. تعرف عليها

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة