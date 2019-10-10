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ترامب محذرا أردوغان: "إذا لم تلتزم تركيا بالقواعد سنشدد العقوبات"

الخميس، 10 أكتوبر 2019 03:58 م
ترامب محذرا أردوغان: "إذا لم تلتزم تركيا بالقواعد سنشدد العقوبات" دونالد ترامب
كتبت - هناء أبو العز

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غرد دونالد ترامب الرئيس الأمريكى على تويتر، بشأن العدوان التركى على سوريا، قائلًا: "تركيا كانت تخطط لمهاجمة الأكراد منذ فترة طويلة، وهم يتقاتلون منذ زمن بعيد".
 
وأضاف ترامب:  "ليس لدينا جنود أو جيش فى أى مكان بالقرب من منطقة الهجوم، وأحاول إنهاء الحروب التى لا نهاية لها، وأتحدث إلى كلا الجانبين". 
 
وتابع قائلا: "البعض يريد منا أن نرسل عشرات الآلاف من الجنود إلى المنطقة وبدء حرب جديدة من جديد، فتركيا عضو فى الناتو، بينما ينصح البعض الآخر بعدم التدخل ودع الأكراد ليخوضوا معاركهم الخاصة بمساعدتنا المالية".
 
وأنهى ترامب تغريدته، قائلًا: "أقول اضربوا تركيا بقوة ماليا وبالعقوبات ما لم تلتزم بالقواعد! أنا أراقب عن كثب".

ترامب

سوريا

العدوان التركى

عدوان تركيا

اردوغان

تركيا

الحرب على سوريا

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