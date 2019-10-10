ترامب: سألتقى مع نائب رئيس الوزراء الصينى بالبيت الأبيض غدا

واشنطن أ ش أ

أعلن الرئيس الأمريكى دونالد ترامب، أنه سيلتقى غدا /الجمعة/ بالبيت الأبيض، بنائب رئيس الوزراء الصينى ليو هى، وذلك فى إطار المفاوضات حول الخلاف التجارى بين البلدين.

وقال ترامب - فى تغريدة على موقع (تويتر): "يوم عظيم للمفاوضات مع الصين،هم يريدون اتفاقا، فهل ترانى أريد؟ سألتقى غدا مع نائب رئيس الوزراء الصينى بالبيت الأبيض".

وفى سياق متصل، قفز مؤشر "داوجونز" ببورصة وول ستريت الأمريكية بمقدار 160 نقطة، وارتفع مؤشرا "إس آند بي" و"ناسداك" بعد تغريدة الرئيس الأمريكي، بما زاد من آمال المستثمرين بإمكانية تحقيق الدولتين تقدما لإنهاء الخلاف التجارى بينهما.

وأفادت تقارير سابقة، بعدم إحراز تقدم بين الولايات المتحدة والصين فى بداية المحادثات، مما ترك أثره السلبى على مؤشرات البورصة التى جاءت متراجعة أمس الأربعاء.