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ترامب: أحب الأكراد لكنهم لم يساعدونا خلال الحرب العالمية وإنزال النورماندى

الخميس، 10 أكتوبر 2019 04:25 ص
ترامب: أحب الأكراد لكنهم لم يساعدونا خلال الحرب العالمية وإنزال النورماندى الرئيس الامريكى دونالد ترامب
وكالات الأنباء

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أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب أنه "يحب" الأكراد، لكنه قدم في الوقت نفسه بعض "التوضيحات" في هذا الخصوص.

ولدى سؤاله إذا كان ممكناً بناء تحالف مع الأكراد ضد تركيا على خلفية العدوان العسكري الأخير في شمال شرق سوريا، رد الرئيس الأميركي بأن الأكراد "لم يساعدوا" الولايات المتحدة خلال الحرب العالمية الثانية وإنزال النورماندي.

وقال ترامب في البيت الأبيض إنّ "الأكراد يُحاربون من أجل أرضهم، عليكم أن تفهموا هذا".

وتابع أنّه يستند في حديثه إلى مقال "قويّ للغاية"، من المرجح أنّه منشور على الموقع المحافظ "تاون هول"، مضيفاً "هم لم يُساعدونا خلال الحرب العالمية الثانية. لم يساعدونا في النورماندي مثلاً".

وقال "أنفقنا أموالاً طائلة لدعم الأكراد، سواء على صعيد الذخائر، الأسلحة، أو المال".

 

 


ترامب

الاكراد

العدوان التركى على سوريا

سوريا

تركيا

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