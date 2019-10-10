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تحرير 315 محضر مخالفة تموينية خلال أسبوع بالفيوم

الخميس، 10 أكتوبر 2019 03:17 م
تحرير 315 محضر مخالفة تموينية خلال أسبوع بالفيوم حملات تموينية - أرشيفية
الفيوم – رباب الجالي

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حررت الحملات التموينية بمختلف مراكز محافظة الفيوم، تحت إشراف المهندس سيد حرز الله وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية، ومسئولى الرقابة التموينية خلال الفترة من 17/9/2019 إلى 28/9/2019، 315 محضر مخالفة بقطاعات المخابز والمطاحن والأسعار والمواد البترولية.

تمثلت المخالفات ضبط  43 كجم دقيق مخابز قبل بيعها في السوق السوداء، وضبط مبلغ 286.728 جنيه مبيعات وهمية على مستوى مراكز المحافظة، كما تم ضبط 46 كجم لحوم، 18كجم جمبرى وسمك مكرونة وكبدة مجمدة غير صالحة للإستهلاك الأدمي ومنتهية الصلاحية وضبط 70 لتر عصائر لعدم وجود بيانات تدل على تاريخ إنتاج وصلاحيته وعدد 8 علب ألوان صناعية مختلفة، وتم تحرير المحاضر اللازمة ومصادرة المضبوطات.

 

 


الفيوم

محافظة الفيوم

الحملات التموينية بالفيوم

مديرية التموين بالفيوم

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