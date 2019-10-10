تحرير 315 محضر مخالفة تموينية خلال أسبوع بالفيوم

تمثلت المخالفات ضبط 43 كجم دقيق مخابز قبل بيعها في السوق السوداء، وضبط مبلغ 286.728 جنيه مبيعات وهمية على مستوى مراكز المحافظة، كما تم ضبط 46 كجم لحوم، 18كجم جمبرى وسمك مكرونة وكبدة مجمدة غير صالحة للإستهلاك الأدمي ومنتهية الصلاحية وضبط 70 لتر عصائر لعدم وجود بيانات تدل على تاريخ إنتاج وصلاحيته وعدد 8 علب ألوان صناعية مختلفة، وتم تحرير المحاضر اللازمة ومصادرة المضبوطات.